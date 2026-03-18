Хмарно і опади: якою буде погода в Україні 19 березня

У четвер очікуються опади. Розповідаємо, якою буде погода в Україні 19 березня.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні, окрім півдня та крайнього заходу, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні: карта

Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 3 до 8 градусів тепла. На південному сході країни вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 8 до 13 градусів тепла.

Погода у Києві та області

Погода у Києві та області також буде хмарною. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 3 до 8 градусів тепла. У Києві вночі від нуля до 2 градусів тепла, вдень від 5 до 7 градусів тепла.

Народний прогноз погоди

У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано. Якщо в цей день хмари швидко й високо пливуть – до гарної погоди.

