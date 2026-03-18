Готував обстріл по одній з найбільших ТЕС України – СБУ затримала ворожого агента на Харківщині

Служба безпеки затримала на Харківщині ще одного російського інформатора. Він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки рф по одній з найбільших ТЕС України.

«Новини України – НСН» з посиланням на СБУ.

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, завдання рашистів виконував завербований ворогом мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

Встановлено, що фігурант отримав доручення від куратора з рф: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами.

Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта на початку його шпигунської активності в регіоні.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав зібрану для рф інформацію.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій інформатора.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

