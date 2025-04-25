Хотіла отримати грошову допомогу від ООН, а втратила 35 000 гривень: на Житомирщині пенсіонерка стала жертвою шахраїв

На Житомирщині пенсіонерка стала жертвою шахраїв. Жінка хотіла отримати грошову допомогу від ООН, але натомість втратила 35 000 гривень. Як працює схема?

Подія відбулася у Коростені. Про неї повідомили у поліції, передають «Новини України – НСН».

У Коростені 67-річна жінка стала жертвою шахрайства, втративши майже 35 тисяч гривень.

Хотіла отримати грошову допомогу від ООН, але тільки втратила гроші: як працює схема

Жінка отримала посилання на сайт, який маскувався під ресурс міжнародної гуманітарної програми «Допомога українцям від ООН». Сподіваючись отримати матеріальну підтримку, пенсіонерка перейшла за посиланням і ввела реквізити своєї банківської картки.

Але сайт виявився фейковим. Після цього з рахунку жінки зникли майже 35 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що повідомлення жінка отримала від знайомого — ймовірно, його акаунт у соцмережах було зламано. Шахраї скористалися довірою жертви і отримали доступ до її банківського рахунку, після чого зникли всі кошти.

23 квітня 67‑річна жителька райцентру звернулася до поліці.

Слідчі Коростенського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Тривають оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліція закликає громадян бути обережними у разі отримання повідомлень із посиланнями, навіть якщо вони надходять від знайомих людей чи з офіційних на вигляд груп у соцмережах. Зловмисники часто зламують акаунти для розсилки фішингових повідомлень.

Пам’ятайте:

ніколи не вводьте дані банківської картки або коди підтвердження на сайтах, на які ви потрапили випадково або через посилання у соцмережах чи месенджерах;

не повідомляйте особисту інформацію невідомим абонентам;

перевіряйте джерело інформації – зв’яжіться безпосередньо з людиною, яка вам написала, якщо маєте сумніви;

інформацію про соціальні виплати дізнавайтесь на офіційних сайтах держустанов та організацій, за потреби здійсніть особистий візит до відповідних офісів;

використовуйте двофакторну автентифікацію для захисту своїх акаунтів у месенджерах;

у разі підозри на шахрайство – негайно блокуйте картки.

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