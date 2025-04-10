Люди лежали у ліжку вже непритомні: рятувальник у свій вихідний витяг з палаючого будинку односельців на Житомирщині

На Житомирщині рятувальник у свій вихідний витяг з палаючого будинку односельців. Люди вже були непритомними, і їх життя було на межі.

Про колегу-героя розповіли у ДСНС, передають «Новини України – НСН». Олег Лінник у свій вихідний врятував двох людей під час пожежі.

Рятувальник у свій вихідний витяг з палаючого будинку односельчан на Житомирщині: подробиці

У селі Нехворощ Андрушівської міської тергромади загорівся житловий будинок, в середині знаходилося двоє людей. Односельчани повідомили про це Олегу, який того дня був вдома. Він порадив телефонувати за номером «101», але одразу кинувся на допомогу.

Горів дах. Люди стояли розгублені. Я вибив вікно, заліз у задимлену оселю. Дихати було важко, оглянув кімнати і побачив односельчан – Михайла та Аліну, які непритомні лежали в ліжку, – розповідає рятувальник

Він витягнув постраждалих через вікно, а сусіди віднесли людей подалі від будинку, дах якого міг повністю впасти.

Ми діяли як одне ціле, – каже рятувальник

ДСНС-ники, які прибули на місце, ліквідували пожежу. Попередньо, причина займання – необережність під час куріння.

Олегу Ліннику подякували і колеги, і мешканці села.

Врятовані наразі у лікарні, але потихеньку оговтуються:

«Ми навіть не уявляємо, що могло б статися. Олег наш янгол-охоронець. Вдячні всім за наше друге життя», – кажуть вони

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