Це терор! Ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі – Борис Філатов

10 квітня ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі. З загиблий і постраждалі.

На черговий ракетний удар відреагував мер міста Борис Філатов, передають Новини України – НСН.

«…влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит. Никаких «офицеров НАТО» и «наемников». Я лично говорил с собственником.Это – террор. Ничем неприкрытый террор…Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам», – написав мер міста.

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За даними начальника ОВА Сергія Лисака через ракетний удар загинув 42-річний чоловік. У лікарнях троє постраждалих. Серед них – 55-річна жінка та чоловіки 52 років. Всі вони у стані середньої тяжкості.

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