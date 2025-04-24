Чекали друзі і однокласники, а потім всі разом плакали: у Києві з-під завалів дістали тіло 17-річного хлопця

У Києві з-під завалів дістали тіло 17-річного хлопця. На нього з самого ранку чекали друзі, однокласники і дівчина.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.

З самого ранку біля зруйнованого будинку у Києві зібралися друзі і однокласники 17-річного хлопця, який після російського удару не виходив на зв’язок

«Десятки школярів під будинком на Святошино. Їх друг – підліток, з ночі не виходить на звʼязок. Тут його дівчина… Вони чекають. Часом плачуть, часом зриваються і біжать навколо довжелезної червоно-білої стрічки, бо чують, що з-під завалів дістали людину. Перший раз – загиблий. Поліція просить фото – не він, слава Богу (хоча яке слава Богу). Другий раз дістали живим – теж не він. Діти сидять тут досі», сьогодні вдень написала журналістка Дарина Коломієць.

У Києві з-під завалів дістали тіло 17-річного хлопця

Ближче до вечора стало відомо, що рятувальники знайшли тіло юнака. Станом на 18:00 у столиці загинуло 12 чоловік. У Святошинському районі Києва зруйновано багатоповерховий будинок. Пошук людей триває.

“Ми всі дружили однією компанією. Зранку дізналися, що був обстріляний будинок, у якому живе наш друг, і всі прийшли сюди. Ми були тут більше 12 годин і весь цей час сподівалися на краще, що він живий”, – сказав друг загиблого Іван.

“Він був найкращим другом. Учора він вигулював мою собаку. А тепер його просто немає. В це важко повірити. Усі плачуть і не можуть усвідомити, що так сталося. Він був просто хорошою людиною, дуже. І я б хотіла, щоб люди знали про це — що він був гарним”, говорить Вікторія, яка дружила із загиблим хлопце м.

Попри те, що їхнього друга знайшли мертвим, діти залишились на місці трагедії, обіймаючи один одного.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня армія рф масовано атакувала Україну ракетами Калібр з Чорного моря, балістикою, крилатими ракетами з літаків Ту-95МС і Ту-160 та шахедами.

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