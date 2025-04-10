Ворог масовано обстрілює Нікополь: вже 12 поранених, серед них дитина

Ворог масовано обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині 10 квітня. У місті вже 12 поранених, серед них дитина

Про це “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на ДніпроОВА і міського голову Нікополя.

В ОВА повідомили, що у Нікополі 12 постраждалих. Росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе.

Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані.

Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується.

Ворог масовано обстрілює Нікополь

Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив обстріл. Він розповів, що ворог атакує місто дронами-камікадзе від самого ранку. На жаль, внаслідок одного з обстрілів дістали травм і поранень 12 людей, серед яких 16-річний юнак. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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