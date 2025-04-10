Священник УПЦ (МП) коригував російські удари по українських Захисниках на Донеччині. Клірик погодився шпигувати для фсб в обмін на «евакуацію» його сім’ї до росії. Його вдалося викрити і затримати.

Про це повідомляє сьогодні Служба безпеки України, передають «Новини України – НСН».

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.

Священник УПЦ (МП) коригував російські удари по українських Захисниках: подробиці

За матеріалами справи, клірик був завербований фсб через свою доньку, яка живе в росії та писала листа путіну на отримання громадянства рф для її матері та сестри з України.

Після відправлення «кореспонденції» до кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.

В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину до рф з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою «на перших порах».

Погодившись на «пропозицію», зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити «звіт» із розвідданими до фсб.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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