Тракторист випадково залишив без світла 71 тисячу будинків на Сумщині, збивши електроопору в полі.

Про цей випадок розповіли в «Сумиобленерго», передають «Новини України – НСН».

Як тракторист залишив без світла 71 тисячу будинків на Сумщині

Подія сталася на одному з полів Білопільщини, де тракторист збив опору повітряної лінії електропередачі 110 кВ.

У результаті аварії були знеструмлені 389 населених пунктів на Сумщині (більш ніж 71 тисяча точок обліку споживачів). Частину з них працівники АТ “Сумиобленерго” заживили по резервах. Роботи з відновлення розподілу електроенергії тривають.

На щастя, водій агротехніки не постраждав. Однак роботи енергетикам додалося.

У той час, коли ситуація в енергосистемі і так доволі напружена, водіїв спец- і агротехніки просять бути уважними та нагадують про Правила охорони електричних мереж.

Звертаємося до машиністів і водіїв спецтехніки! Габарити сільськогосподарських, вантажних і вантажопіднімальних машин і механізмів великі, отже існує загроза, що під час їх експлуатації якась частина може торкнутися електромереж. А це – смертельно небезпечно! У разі експлуатації вантажопіднімальних машин і механізмів забороняються підйом і поворот стріли, підйом телескопічної вежі або висувної драбини поблизу ліній електропередачі. Працювати на стрілових кранах безпосередньо під проводами повітряної лінії забороняється, – повідомили в “Сумиобленерго”

Як встановлюються охоронні зони

Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

1.Уздовж повітряних ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на таку відстань по горизонталі:

2 метри – до 1 кВ;

10 метрів – 3-20 кВ;

15 метрів – 35 кВ;

20 метрів – 110 кВ;

25 метрів – 150 кВ, 220 кВ;

30 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

40 метрів – 750 кВ;

2.Уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водні об’єкти (ріки, канали, озера, ставки тощо) – у вигляді повітряного простору над поверхнею водного об’єкта, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на відстань:

100 метрів – для водних об’єктів, через які проходять внутрішні водні шляхи, віднесені в установленому порядку до категорії судноплавних;

передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші, – для всіх інших водних об’єктів.

3.За периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, на відстань 3 метри від огорожі, краю фундаменту неогородженої споруди або стояків щоглової підстанції;

4.Уздовж підземних кабельних ліній електропередачі (крім кабельних ліній електропередачі напругою до 1 кВ, прокладених у місцях під тротуарами) – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори) на відстань 1 метра;

5.Уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у місцях під тротуарами, – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїзної частини вулиці;

6.Уздовж підводних кабельних ліній електропередачі – у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.

Звернутися з приводу отримання дозволу для проведення робіт поблизу ЛЕП можна до АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (районів електромереж або дільниць).

Деталі за номером кол-центру: 0 800 300 247.

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