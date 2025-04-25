Провідного російського конструктора, який модернізував РЕБ, підірвали у Брянську – ЗМІ

Провідного конструктора, який модернізував засоби РЕБ та РЕР для російської армії, підірвали у Брянську.

У російському Брянську днями підірвали автомобіль, у якому перебував керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу Євген Ритіков.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Ритіков був провідним конструктором, який модернізував засоби РЕБ та РЕР для армії РФ. Він відповідав зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ “Красуха”.

У мережі опублікований відеозапис, на якому є момент вибуху автомобіля. У салоні авто перебував Ритіков та його колега – заступник чи помічник. Обоє ліквідовані.

Вибух стався у ніч з 17 на 18 квітня.

Провідного російського конструктора підірвали у Брянську – відео

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