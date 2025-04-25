У ліквідації генерала російського Міноборони підозрюють уродженця Сум – ЗМІ

У ліквідації генерала російського Міноборони підозрюють уродженця Сум. Повідомляється, що це саме він залишив біля під’їзду військового нашпиговану вибухівкою автівку.

Про це пише наближене до правоохоронних органів РФ видання Baza, передають «Новини України – НСН».

У ліквідації генерала російського Міноборони підозрюють уродженця Сум

За даними видання, виконавець убивства певний час жив в одному під’їзді із генералом Москаликом, який сьогодні загинув під час вибуху автівки біля свого будинку у підмосковній Балашисі.

Підозрюваний нібито припаркував автомобіль, начинений вибухівкою, з камерою відеоспостереження 16 квітня. Невдовзі після цього він вилетів з Росії.

За даними Baza, ймовірний підривник на місяць орендував квартиру в будинку No2 на бульварі Нестерова.

Baza опитала мешканців будинку – відразу кілька людей згадали, що 16 квітня прямо навпроти виходу з під’їзду був припаркований автомобіль Volkswagen Golf, начинений саморобними вибуховими пристроями на базі ВОГів (постріли з підствольного гранатомета). При цьому чоловіка, який залишив цю машину, востаннє бачили біля автівки 16 квітня. Сьогодні ж, близько 10:40, коли генерал Міноборони РФ Ярослав Москалик вийшов з будинку, в автомобілі вибухнула бомба – військовий загинув на місці.

За даними джерел Baza, водій Golf прилетів з Росії до Туреччини 19 квітня – через кілька днів після того, як припаркував біля будинку генерала начинений вибухівкою автомобіль.

На фото – Гнат Кузін, останній власник Volkswagen Golf (фото 10-12 років тому).

Як повідомляють, він є уродженцем українського міста Суми. З 2015 року Кузін зареєстрований в Карачаєво-Черкеській Республіці. За інформацією Baza, Кузін купив Golf на початку лютого 2025 року у попереднього власника Андрія П. Під час покупки, за словами Андрія П., Кузін поводився нормально, не викликав жодних підозр.

Ліквідований генерал Москалик – що про нього відомо

Зазначимо, що слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.

Головне оперативне управління (ГОУ) є ключовим органом Генштабу РФ. Воно відповідає за стратегічне планування, координацію бойових операцій та оперативне управління військами.

У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні – це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України, тоді ще гібридного характеру.

Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах. Тому ліквідація Москалика може стати серйозною втратою для російської армії.

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