Вибухнув автомобіль: на Росії ліквідовано генерала міноборони – що відомо (відео)

Сьогодні під Москвою у місті Балашиха вибухнув автомобіль. Ліквідовано генерала міноборони РФ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передають «Новини України – НСН».

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На Росії ліквідовано генерала міноборони: що відомо

Спочатку ЗМІ повідомили, що у місті Балашиха сьогодні, о 10:40 вибухнув автомобіль – одна людина загинула.

За інформацією видання Baza, вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова. Як раз у цей момент повз автівку проходив чоловік. Вибух був настільки потужним, що чоловіка відкинуло до входу.

Момент вибуху вже з’явився у мережі

Повідомляється, що в машині могла вибухнути бомба.

Як стало відомо згодом, людина, яка загинула під час вибуху автомобіля в Балашисі, є військовослужбовцем.

А ще пізніше Baza повідомила, що загиблим внаслідок вибуху автомобіля в Балашисі виявився генерал Міноборони Ярослав Москалик. Також про це повідомляють інші російські ЗМІ.

Ще відео пожежі після вибуху у Балашисі.

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