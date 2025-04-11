У Брюсселі відбувся Рамштайн 11 квітня: Україна отримає рекордну допомогу – що відомо

У Брюсселі відбувся Рамштайн 11 квітня. На чергове засідання зібралися представники близько 40 країн.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

У Брюсселі відбувся Рамштайн 11 квітня – що відомо

У Брюсселі відбулося 27 засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн під головуванням міністра оборони Великої Британії Джона Гілі та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Під час відкриття засідання Пісторіус підкреслив важливість того факту, що Німеччина та Велика Британія є співголовами.

“Як європейці, ми несемо особливу відповідальність за відновлення миру та свободи на європейському континенті. І ми виконуємо цю відповідальність. Україна стала епіцентром ширшого конфлікту. Конфлікт між свободою і гнобленням. Між визнанням світових стандартів і агресивним імперіалізмом. Між демократією та авторитаризмом. Настав час усвідомити, наскільки важливі ці питання”, – заявив він

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі у форматі Рамштайн заявив, що на ній буде представлено близько 40 країн, у тому числі США.

Американський міністр оборони Піт Гегсет та президент України Володимир Зеленський приєднаються до зустрічі онлайн.

Присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Голова Міністерства оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні нову військову допомогу, а саме чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T з боєприпасами до них та 30 ракет до систем ППО Patriot.

Німеччина надасть Україні ППО

Німеччина надасть Україні ще чотири IRIS-T та ракети для Patriot – заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це він повідомив 11 квітня, коли прибув на засідання у форматі Рамштайн у Брюсселі, передає The Guardian.

Ще Пісторіус зазначив, що лідери обговорять українське прохання виробляти ракети за ліцензією на місцевому рівні.

У глави Міноборони запитали про план розробки європейського контингенту, який би міг розміститись в Україні. Він відповів, що “краще б не обговорював подібні питання на світовій арені” та залишався б “поміркованим і цілеспрямованим”.

Також він зазначив, що такі питання краще вирішувати всередині, а не на публіці.

“Ми знайдемо спосіб дійти туди, куди маємо прямувати, але до того часу нам краще обговорювати це внутрішньо, ніж публічно”, – наголосив він

Зазначимо, що, коментуючи новий Рамштайн, президент України Володимир Зеденський сказав:

Сьогодні в Брюсселі нове засідання «Рамштайну». Наш пріоритет – ППО, і дуже важливо, щоб партнери нас почули.

Україна отримає рекордну допомогну

ОНОВЛЕНО: Україна отримає рекордну допомогу на 21 млрд євро, – заявив міністр оборони Британії за підсумками «Рамштайну».

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