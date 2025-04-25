Дрони знову вдарили по Шуї Івановської області РФ. Саме звідти прилетіла ракета по Сумах, вбивши десятки людей. Крім того, цієї ночі безпілотники масовано атакували окупований Крим.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на місцеві телеграм-канали і російські ЗМІ.

Дрони знову вдарили по Шуї

У місті Шуя Івановської області вранці 25 квітня продовжувала працювати сирена.

Вночі місцеві мешканці повідомили про вибухи.

Місцева влада повідомляла, що відбувається атака безпілотниками, яку відбивають. Постраждалих нібито немає.

Масовано атакували окупований Крим

У ніч проти п’ятниці, 25 квітня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляється про атаку БПЛА та роботу ППО у різних частинах півострова.

Звуки вибухів і роботи ППО, зокрема, було чутно в районах Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисарая та міста Саки.

Росіяни стверджують, що наразі не зафіксовано жодних пожеж чи руйнувань на землі.

Також у Міноборони Росії заявили, що нібито збили вночі над Кримом 59 «українських безпілотників».

В російських пабліках також скаржаться, що це вже «друга масована атака дронів на півострів за два дні». Вчора російське Міноборони повідомляло, що в ніч проти 24 квітня над півостровом нібито було збито 45 БПЛА.

Усього цієї ночі, за даними Міноборони РФ над територією Росії і Криму збили 79 безпілотників. 59 над Кримом, 11 над Чорним морем, 4 – у Бєлгородській області, по 2 у Курській та Нижегородській областях і один – в Іванівській.

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