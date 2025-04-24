Атака на Україну 24 квітня – реакція світу і українських зірок

Окупантами була здійснена атака на Україну 24 квітня. На жахливий удар відреагували країни Європи, представник ЄС, посол Німеччини в Україні, президент Володимир Зеленський та українські зірки.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Атака на Україну 24 квітня – як реагують у світі

Кая Каллас про нчіну атаку на Київ.

Кая Каллас заявляє, що саме Росія, яка завдала смертоносного удару по Києву, є перешкодою до миру.

Так Високий представник ЄС у четвер на своїй сторінці у соцмережі Х прокоментувала атаку на Київ, в результаті якої загинули і постраждали люди.

“Заявляючи про прагнення до миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання над ним. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї цілі війни не змінилися”, – написала Каллас.

Реакція посла Німеччини в Україні

Посол Німеччини в Україні Мартін Егер гостро відреагував на нічну атаку у соцмережі, підкресливши: “росія хоче війни, а не миру. росія — агресор, а не Україна”.

За словами посла Німеччини, нічний ракетний обстріл — це не просто черговий злочин кремля, а демонстрація справжніх намірів путіна, який не зацікавлений у жодних переговорах чи компромісах.

На думку дипломата, такі удари є прямим свідченням того, що рф свідомо продовжує війну проти українського народу, нехтуючи всіма нормами міжнародного права.

Реакція країн Європи

Міністри закордонних прав низки країн Європи відреагували на масштабну повітряну атаку Росії на Україну вночі 24 квітня і зауважили, що це найкращі докази, як у Кремлі “готові до миру”.

Свої заяви вони опублікували в X.

Глава МЗС головуючої в ОСБЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що чергові удари Росії по цивільних свідчать, що вона не зацікавлена у мирі.

“Сьогодні ми скликаємо спецзасідання Постійної ради у відповідь на триваючі удари по житлових кварталах в Україні. Ми маємо забезпечити відповідальність Росії задля справедливого і тривалого миру”, – додала вона.

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде в коментарі NRK написав, що Осло найрішучіше засуджує атаку.

“Ось знову звичайні люди потрапляють під російські удари, коли вони сплять чи ховаються. Бити по цивільних у їхніх домівках – це терор населення”, – зазначив він, наголосивши, що такі дії РФ є серйозним порушенням законів ведення війни. “Росіяни не припинять свої звірства. Світ повинен продовжити допомагати Україні. Це Росія не хоче “угоди”. А ті, хто не хоче миру, зрозуміють лише силу”, – прокоментував глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, непрямо відповівши на останні заяви із США.

На ракетну атаку відреагував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

“Якщо Росія хоче миру, то все, що їй слід для цього зробити – припинити атакувати Україну. Але Путін робить навпаки… Щоб зупинити цього агресора у Європі, потрібно більше підтримки для України і більше військових засобів стримування”.

Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна “м’ясником у Кремлі”.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Кремля і росії, і зупинити її можна лише силою.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Реакція президента Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий ворожий удар.

“Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників”, — написав він.

З його даними, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога.

“На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО”, — додав Зеленський.

Зірки українського шоу-бізнесу відреагували на атаку росіян по Києву

Вони висловили свої співчуття постраждалим та показали, як пережили цю ніч.

Зірки українського шоу-бізнесу вже відреагували на агресію росіян в своїх соцмережах та висловили співчуття постраждалим.

Співачка Надя Дорофєєва написала в своєму Instagram:

“Яка жахлива ніч! Мої співчуття сім’ям загиблих та постраждалим”

Дружина ведучого Григорія Решетніка – Христина – розповіла, що біля них теж було гучно. Тому разом з чоловіком та трьома дітьми вони ховалися в укритті. Свої пережиті емоції вона написала так:

“Розбита. Від ночі в паркінгу. Від новин. Від усього, що відбувається. Ми всі живемо, як в фільмі жахів. Хочеться кричати на весь світ, щоб якось звернули увагу”.

Телеведуча Маша Єфросиніна теж не нехтувала правилами безпеки та провела ніч в метро разом з сином Олександром.

“Дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігли до метро”, – зазначила жінка.

.Біля шеф-кухарки Лізи Глінської теж було чути сильні вибухи. Тому жінка дуже хвилювалася за безпеку доньок-двійнят, яким лише 6 місяців. Про їх реакцію на гучні звуки за вікном вона написала в своєму Instagram так:

“Мої діти, а особливо Мія дуже лякається гучних звуків, підстрибує, як мʼячик. Я намагаюсь затулити їй вушка, але така сильна вібрація по всьому тілу через вибухи, що ці закривання вух просто ніщо..”.

Актор Арам Арзуманян опублікував моторошні кадри будинку, який горів через цинічну атаку росіян. Чоловік зазначив, що будівля знаходиться неподалік від школи його доньки.

“Який же це жах! Нелюди! В будинок, де живуть люди і біля нашої школи. Це був жах. Це є жах! І це, на жаль, ще продовжується”, – написав актор.

Ведучий Слава Дьомін теж не залишився осторонь та прокоментував гучну ніч в столиці.

“Важка ніч! Сусіди знаходять уламки шахедів. Загиблі дорослі і діти від іржавого г*вна. Тримаймося разом, бо ми українці. І все пройдемо”, – наголосив Слава.

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