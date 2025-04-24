Новий фейк щодо ЗАЕС готує російська пропаганда – ЦПД

Про це повідомив ЦПД, передають “Новини України – НСН”.

Згідно з даними, отриманими у Силах оборони, окупанти мають намір випустити сюжети для телебачення, щоб сформувати для світової спільноти теорію, що ЗАЕС нібито історично є власністю Росії. Також планують перекласти на Україну вину за скоєння військових злочинів.

“Ця маніпуляція є складовою широкої кампанії РФ з метою дискредитації України. Також метою кампанії є виправдання РФ своїх військових злочинів та спроба покращення своєї міжнародної позиції, зокрема у США та МАГАТЕ”, – йдеться у повідомленні.

У РНБО наголосили, що ЗАЕС завжди належала Україні, розташована у її визнаних міжнародним правом та міжнародною спільнотою кордонах, тоді як Росія є окупантом.

“…виробництво подібних “документалок”, які насправді є інформаційною зброєю, давно поставлено у РФ на потік, тож закликаємо критично і відповідально ставитися до споживання інформації”, – додали в Раді нацбезпеки.

росіяни готують новий фейк щодо ЗАЕС

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