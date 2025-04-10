 ОФІЦІЙНО! Стосується всіх регіонів: РФ почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухівку - ось як вона виглядає

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Тег:
Війна

ОФІЦІЙНО! Стосується всіх регіонів: РФ почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухівку – ось як вона виглядає

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
ОФІЦІЙНО! Стосується всіх регіонів: РФ почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухівку - ось як вона виглядає

Українців попереджають про нову загрозу. Окупанти застосовують БпЛА, які розкидають вибухівку.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на МВС України.

«Увага, нова загроза! російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети

Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети», – йдеться в повідомленні.

РФ використовує БпЛА, які розкидають вибухівку – фото

ОФІЦІЙНО! Стосується всіх регіонів: РФ почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухівку - ось як вона виглядає

«Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», – закликають у МВС.

У ДСНС розповіли про нові деталі щодо небезпечних елементів, якими оснащують російські БпЛА:

“Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см”.

Як ми повідомляли раніше, росія накопичує ракети й інше озброєння не лише для обстрілів по Україні. Хто ще може опинитися під загрозою.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Він зауважив, що, на перший погляд, план Росії може виглядати смішним, але це не так. Під загрозою можуть опинитись кілька країн, які межують з країною-агресоркою.

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