Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Запорізькому напрямку – в МЗС відреагували

РФ продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, вчиняючи воєнні злочини не лише на окупованих територіях. З’явилася інформація, що окупанти знову розстріляли чотирьох українських полонених. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Про це стало відомо після публікації відео страти чотирьох українських захисників у селі П’ятихатки на Запоріжжі. Сцену зафіксували одразу два дрони — український та російський.

Кадри підтверджують: військові виходять із зруйнованої будівлі з піднятими руками та лягають на землю. Далі на записі з українського безпілотника видно, як російські солдати відкривають по них вогонь у спину.

Росіяни розстріляли чотирьох українських полонених – відео

Інше відео, яке зняв російський дрон і яке згодом з’явилося у прокремлівських Telegram-каналах, обривається раніше — ще до моменту розстрілу. У дописах стверджується, що полонених не чіпали, а залишили живими.

На події вже відреагували в МЗС України. Речник Георгій Тихий зазначив, що подібні дії свідчать про варварську сутність противника: “Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це збіговисько дегенератів. Їм не вистачає базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не втрачають військовополонених. Це суперечить військовій логіці”, — наголосив дипломат.

Тихий також подякував журналістам Associated Press за проведене розслідування й наголосив, що злочини не мають залишатися безкарними. Українська сторона закликає до розслідування інциденту на міжнародному рівні, зокрема у Міжнародному кримінальному суді.

Центр інформаційної стійкості у Великій Британії, який проаналізував відео, підтвердив: страта не схожа на бойове зіткнення — це цілеспрямоване вбивство.

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