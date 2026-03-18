Партизани зірвали перекидання російських військ на Запорізький напрямок (фото. відео)

Партизани АТЕШ зірвали перекидання ресурсів РФ на Запорізький напрямок перед 18 березня.

Агенти підпілля влаштували чергову диверсію у Криму. Партизани вивели з ладу тепловоз поблизу Сімферополя, що призвело до зриву постачання російських військ на Запорізький напрямок.

“Наші агенти знищили локомотив на залізничній станції поблизу Сімферополя. Локомотив не підлягає швидкому ремонту”, – йдеться в повідомленні АТЕШ.

Операцію було проведено напередодні 18 березня. Це дата, яку Росія відзначає як “день возз’єднання” Криму.

В “АТЕШ” пояснили, що ця залізнична гілка використовується для постачання російських підрозділів на запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії. Саме через цей вузол мала пройти чергова партія боєприпасів, запчастин і витратних матеріалів для військової техніки.

“Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки – підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що вдарило по їх можливостях на передовій”, – підсумували в “АТЕШ”

