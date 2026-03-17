«Ми не боїмося погроз Ірану»: нові заяви Зеленського про війну, ракети, «шахеди», Росію, США і перспективи мирного врегулювання

Своїми думками президент України поділився в інтерв’ю 24NEWS та Jerusalem Post і New York Post, передають «Новини України – НСН».

Нові заяви Зеленського про війну

Перша ніч повномасштабної війни почалася з ракет, а потім з’явилися «Шахеди»

Перша ніч повномасштабної війни почалася з ракет. Росія застосувала все, що мала: крилаті, балістичні й інші типи ракет. Вони атакували нас із Росії та з Білорусі. Це було жахливо, але згодом ми знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру.

Тим часом іранський режим поставив Росії першу партію «шахедів» – тисячу дронів. Ми зв’язалися з іранцями на рівні розвідувальних служб. Ми попросили їх не постачати Росії зброю. Ми сказали їм, що якщо передані «шахеди» вб’ють наших цивільних, іранський режим стане союзником Росії. Вони відповіли: «Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію “шахедів”. Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде». Але вони збрехали.

Вони дали їм не лише тисячі цих дронів – вони передали ліцензії на виробництво «шахедів». Вони допомогли Росії збудувати два заводи з виробництва цих дронів і спочатку самі керували їх застосуванням та навчали росіян.

«Ми не боїмося погроз Ірану»

Відповідаючи на запитання про погрози іранського режиму Україні через нашу підтримку країн Затоки.

Нічого нового. За останні чотири роки я чув багато різних заяв. Для нас важливо, що Сполучені Штати та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів. Вони звернулися до нас по експертизу у сфері протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона – це не про наступальні спроможності. Саме тому я сказав, що ми готові допомогти із цією експертизою та оборонними системами.

Ми не боїмося подібних заяв. Ми чуємо такі заяви щодня протягом останніх чотирьох років – точніше, 12 років. Для нас це не новина.

«Зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн»

Я багато разів намагався пояснити, що Росія за чотири роки повномасштабного вторгнення набула значного досвіду: знання про поле бою, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу.

Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони. Тому що Росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю – вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу.

Тепер ми бачимо, що, навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь. Країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн.

«Тисячі ракет «Петріот» не можуть зупинити десятки тисяч іранських «шахедів»»

Тисячі ракет «Петріот» не можуть зупинити десятки тисяч іранських «шахедів». Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета «Петріот». Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил.

В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи. Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти. У перспективі дрон не має обмеження у відстані. Сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч.

Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція

Росія зменшує виробництво ракет

Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Для чого? Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тисяч перехоплювачів, не менше.

У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів. Тобто на один «шахед» йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до «петріота» коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо.

Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить

Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує.

Війна не так далеко, як нам здається. Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають.

Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені.

Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей

Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей. Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії. Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни.

Є перспективи мирного врегулювання

Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, Президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети.

Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче Путін. Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва.

Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись.

