Новий російський наступ вже почався – Сирський

Новий російський наступ вже почався. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ЗМІ.

Окупанти активізувалися вдвічі. Завдання ворога, за словами Сирського, залишаються незмінними.

Новий російський наступ вже почався – що відомо

Протягом попереднього тижня ворог майже удвічі збільшив кількість наступальної активності на всіх основних напрямках. Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв’ю виданню Лівий берег, передають “Новини України – НСН“.

Новий російський фактично уже розпочався. Зараз він триває на Харківщині і Сумщині.

Загалом ситуація незмінна. Росія продовжує стратегічний наступ задля захоплення України, попри те, що нібито тривають якісь переговори про мир.

Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей. Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені, – пояснив головнокомандувач

Він також розповів, що у Росії багатомільйонний мобілізаційний ресурс. А Україні щомісяця потрібно мобілізувати 30 тисяч людей.

На запитання «Як залучити до війська ухилянтів? В Україні 6 млн чоловіків досі не оновили дані» він відповів: «Треба цифровізувати процес — тоді ми знатимемо всіх наших громадян і де вони знаходяться».

Стосовно підготовки військовий навчань Росії у Білорусі, яка розпочнеться восени, Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія. Військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань.

“Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так все розпочиналося і 2022 року”, – нагадав головком Ми повинні враховувати той факт, що це може бути прикриття, – додав Сирський

Нагадаємо: Наприкінці березня український президент попередив, що Росія збирається влаштувати новий наступ на Сумську і Харківську області. Цей наступ ворог хотів провести ще вісім місяців тому, але тоді Україна завадила цьому своєю Курською операцією.

Прокоментував інформацію про зірваний контрнаступ

Сирський спростував інформацію з розслідування NYT про те, що під час контрнаступу 2023 року він забрав бригади з півдня для наступу біля Бахмут.

В інтерв’ю LB він підтвердив, що тоді справді вів наступ на південь від Бахмута, але силами лише двох бригад.

Знаєте, я багато дізнався про те, що я нібито говорив і що я робив. Цікаво, хто це придумав, скажімо так. Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це зовсім не так. Якби у нас було п’ять бригад, я думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені – сказав він

Головнокомандувач додав, що в такому разі ворог сам би покинув ці райони, оскільки план цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення російського угруповання, будуть перерізані Збройними силами України.

Нагадаємо, раніше ми писали: Чому провалився контрнаступ України у 2023 році і як в США відреагували на Курськ – велике розслідування NYT