Обстановка на фронті 11 квітня: ворог окупував Олександропіль і просунувся на межі з Дніпропетровщиною

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1143-тю добу. Розповідаємо про ситуацію на фронті 11 квітня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і, на жаль, просування ворога.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і аналітиків DeepState.

Обстановка на фронті 11 квітня: інформація від Генштабу ЗСУ

Загальна ситуація

Розпочалася 1143-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, за вчора зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2388 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Козача Лопань Харківської області; Петрушівка, Осоївка, Угроїди, Мала Рибиця, Проходи та Великий Прикіл Сумської області; Гродівка, Суха Балка, Олександро-Калинове, Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка, Щербаки, Залізничне Запорізької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки в районі Привільного.

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні спроби просунутись до позицій наших захисників.

В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 45 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 122 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 165 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 930210 (+1210) осіб,

танків ‒ 10580 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од,

артилерійських систем – 25043 (+61) од,

РСЗВ – 1360 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од,

спеціальна техніка ‒ 3798 (+2)

Дані уточнюються.

Інформація від : DeepState

Росіяни окупували Олександропіль на Донеччині та просунулись на межі з Дніпропетровщиною.

За інформацією моніторингового ресурсу DeepState, російські війська просунулися біля Новобахмутівки і окупували населений пункт Олександропіль у Донецькій області, а також просунулися вглиб українських позицій в селі Успенівка, що розташоване за 6 кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Мапу бойових дій оновлено.

Довідка

Олександропіль знаходиться на Покровському напрямку. Це село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області, Україна. Відстань до Костянтинівки становить близько 31 км і проходить переважно автошляхом Н32.

До повномасштабної війни населення складало приблизно 200 людей. Станом на зараз мешканці були евакуйовані.

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