Масована нічна повітряна атака 10 квітня: багато поранених, масштабні пожежі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 10 квітня. Вона розпочалася ще з вечора і тривала вночі. Ворог запустив по Україні майже півтори сотні безпілотників. На жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань. Виникли масштабні пожежі.

«Новини України – НСН» зібрали максимум доступної інформації про атаку. Розповідаємо все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 10 квітня 2025 року (із 19.00 9 квітня) противник атакував 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

За даними Повітряних Сил, Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

Масована нічна повітряна атака 10 квітня: ситуація в регіонах

Київщина

Повітряна тривога у Києві ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) у звʼязку із загрозою застосування російських уданих БпЛА. А також з 07:01 до 07:26 – у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 — знищено. За наявною інформацію, решта – втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві зафіксовано:

Голосіївський район:

Пожежа на території складського приміщення. Пожежу ліквідовано.

Дарницький район:

Руйнування приватного будинку. Пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу ліквідовано.

За наявною інформацією, постраждало троє людей. Одна із постраждалих жінок отримала гостру реакцію на стрес, друга – численні порізи. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації. Ще одного постраждалого госпіталізовано.

Фото наслідків атаки на Київ

Миколаївщина

Під масованої атакою безпілотників перебував цієї ночі Миколаїв.

Вночі, 10 квітня, близько 02:45 ворог атакував обласний центр БпЛА типу «Shahed 131/136».

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно.

Фото наслідків атаки на Миколаїв

Харківщина

Російська армія обстріляла підприємство в Чугуєві Харківської області в ніч на 10 квітня.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

«Вночі ворог вдарив ударним БпЛА по цивільному підприємству Чугуєва. Внаслідок влучання загорілися конструктивні елементи на площі 1000 кв. м», — йдеться в повідомленні.

Є постраждалий.

На 07:00 пожежу поки остаточно не приборкали.

Полтавщина

У ніч на 10 квітня росіяни випустили по Україні 145 дронів. Пошкодження зафіксували й на Полтавщині.

За словами голови Опішнянської громади Миколи Різника, одна людина отримала поранення. Близько 14 будинків пошкоджені.

Черкащина

Цієї ночі сили протиповітряної оборони в небі над Черкащиною знищили 12 ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, потерпілих немає. Звернень щодо пошкодження майна наразі теж не отримували. Обстеження території триває.

Кіровоградщина

У ніч на 10 квітня ворог запустив по Україні десятки дронів типу «шахед». Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

У регіоні працювали мобільні вогневі групи. Через це мешканці області чули потужні вибухи. Повідомляється, що захисники неба «виконали свою роботу». Внаслідок вибухів постраждалих та руйнування не виявлено.

Хмельницький

На Хмельниччині повітряна тривога лунала понад три години – з 0:40 до 3:50. В цей час мешканці області могли чути звуки вибухів – працювала протиповітряна оборона.

За інформацією начальника Хмельницької військової адміністрації Сергія Тюріна, силам ППО вдалося збити в межах області 4 ворожі дрони.

«Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА типу «Shahed». Інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила. Дякую Збройним Силам України», – поінформував Сергій Тюрін

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