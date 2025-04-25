Масована нічна повітряна атака 25 квітня: серед загиблих і поранених діти, постраждав рятувальник – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 25 квітня. Вона розпочалася ще з вечора напередодні, тривала вночі і вранці. Окупанти запустили по Україні понад сотню безпілотників. Скидали бомби на прифронтові громади. На жаль, не обійшлося без загиблих і поранених. Сталися масштабні пожежі, багато руйнувань.

“Новини України – НСН” зібрали максимум доступної інформації і розповідають, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних сил

У ніч на 25 квітня 2025 року (із 22.30 24 квітня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел – рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Масована нічна повітряна атака 25 квітня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Дніпропетровщина найбільше постраждала від сьогоднішньої повітряної атаки. Під ударом були три райони області: Павлоградський, Синельниківський і Самарський. 11 безпілотників вдалося збити. Але, на жаль, не обійшлося без трагічних наслідків.

У Синельниківському та Самарівському районах через російські атаки виникли пожежі на підприємствах. Наразі надзвичайники ліквідовують займання.

Тут обійшлося без постраждалих.

А от у Павлограді є загиблі і багато поранених. О 5:30 один із безпілотників поцілив у житлову п’ятиповерхівку. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них – неповнолітня дівчинка.

Крім того 14 людей постраждали через атаку на Павлоград. Серед них – троє дітей. Це підлітки 15 та 17 років і 6-річний хлопчик.

П’ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані.

У деяких пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу.

У ДСНС розповіли, що надзвичайники врятували 10 людей у Павлограді, серед них – 2 дитини.

Внаслідок повторного ворожого удару, отримав поранення рятувальник.

Окрім п’ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок. Всі пожежі загасили.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф. Тривають аварійно-пошукові роботи.

Поряд розгорнутий мобільний штаб поліції, працюють експерти-криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські надають допомогу постраждалим та приймають звернення людей про пошкодження майна. Слідчо-оперативна група документує наслідки воєнного злочину рф.

Донеччина

Донеччина постійно потерпає від ворожих атак. Тут знову загиблі, поранені і руйнування.

Сьогодні о 05:10 ворожі війська завдали дврох авіаційних удари по селищу Ярова Лиманської громади. В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько.

Армія рф скинула на населений пункт «ФАБ – 250» з УМПК. У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

У Донецькій ОВА , не уточнюючі тип щастосованого озброєння, повідомляють, що також у Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Світлому Добропільської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 3 будинки і 7 пошкоджено; у Малинівці зруйновано 7 будинків.

Крім того, у Никифорівці Соледарської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

У Старому Каравані Лиманської громади пошкоджено 5 будинків.

У Краматорську пошкоджено 30 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 10 адмінбудівель, 23 торгівельні об’єкти, 3 автомобілі і автобус.

У Приюті Дружківської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зорі Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об’єктів. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 лінії електропередач.

У Сіверську пошкоджено 2 приватні будинки.

Фото наслідків обстрілів Донечини

Сумщина

Вночі 25 квітня росіяни вдарили по Охтирці. Попередньо було 6 влучань БпЛА. Внаслідок цього загорівся дах колишнього навчального закладу, пошкоджений багатоквартирний будинок та гаражі. Внаслідок атаки поранений 85-річний чоловік. Він порізався уламками скла.

Харківщина

Вночі місто Харків і Харківська область знову опинилися під ударами російських БпЛА.

Внаслідок масованої ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства у Харкові, пошкоджені поруч розташовані приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, ліквідовуючи наслідки терористичної атаки окупантів.

Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Харківська ОВА публікує хронологію повітряних ударів:

06:45 – м. Харків. Внаслідок обстрілу БпЛА типу “Шахед” пошкоджено 4 будівлі ресторанного комплексу.

00:35 – м. Харків. Внаслідок обстрілу БпЛА типу “Шахед” спалахнули складські будівлі та гаражні бокси. Пошкоджено 8 приватних будинків та один багатоквартирний будинок.

22:27 – Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів приватний будинок.

Фото наслідків атаки на Харків

Миколаївщина

Учора ввечері, 24 квітня, близько 21:45 ворог атакував Шевченківську громаду ударним дроном, тип якого встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовідували. Також було пошкоджено лінію електропередач й знеструмлено понад 250 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться зранку. Постраждалих немає.

Як стало відомо, російський БПЛА типу Shahed поцілив у будинок старости села у Шевченківській громаді.

Про це повідомив голова громади Олег Пилипенко у Фейсбуці.

“В будинок одного із наших старост прилетів Шахед. Слава Богу – всі живі! Це не випадковість. Це реакція р@шистів на проукраїнську позицію місцевої влади”, – написав Пилипенко

На його думку, росіяни готові витрачати будь-які ресурси, аби знищити місцеве самоврядування.

Черкащина

У ніч на 25 квітня на Черкащині по російських цілях працювали сили та засоби ППО, мобільні вогневі групи.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, загалом у черкаському небі знищено 16 російських БпЛА. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було.

За попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками дрона пошкоджено вікна та дахи у двох житлових будинках і кількох господарських спорудах, а також автомобіль.

Раніше ми повідомляли: Масована нічна повітряна атака 24 квітня: Зеленський перериває візит до ПАР, багато загиблих і поранених – все, що відомо (фото, відео)