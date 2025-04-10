Ворог прорвався на 7,5 км вглиб: дуже важка ситуація на Лиманському напрямку

Дуже важка ситуація на Лиманському напрямку. За даними військового оглядача, ворогу вдалося прорватися на 7,5 км. Офіційно в ЗСУ повідомляють про наміри росіян вийти на кордони області.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Ворогу вдалося прорватися на 7,5 км вглиб

Координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розповів в етері “Еспресо” про прорив ворога на Лиманському напрямку: вдалося просунутись в глибину до 7,5 км.

“Там у смузі 20-ї загальної військової армії противника йому вдалося прорвати в тактичній зоні фронт, систему оборони, просунутись у глибину до 7,5 кілометра, створивши два плацдарми на річці Чорний Жеребець. І він намагається зараз просунутись там, переніс зусилля у смугу 144-ї мотострілецької дивізії, це зі складу 20-ї армії”, – зазначив він

Координатор групи “Інформаційний спротив” вважає, що ворог наступає в бік Катеринівки, Нового, з південно-східного напрямку в бік Борової до Осколу.

“Противник очевидно намагається, я так розумію, провести певні дії наступальні щодо охоплення системи оборони Збройних Сил по висотах, які йдуть західніше Чорного жеребця, щоб зрізати виступ в обороні Збройних сил України від Райгородки туди південніше на Греківку і південніше, він намагається по флангах прорватися”, – вважає Костянтин Машовець

Важка ситуація на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок характеризується великою кількістю легкої та імпровізованої техніки. Інтенсивність боїв на ньому виросла.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Стратегічна ціль там доволі очевидна – закрити вихід на адміністративні кордони Луганської області, в тому числі. А чому такий тиск? По-перше, росіяни намагаються тиснути на будь-яких участках фронту, до яких вони тільки дотягуються. По-друге, вони там мали певний не успіх десь кілька тижнів тому, коли вони втратили населений пункт Надія. І, мені здається, що там була певна фрустрація від цього. Можливо, не доповіли вчасно. Дуже швидко почалися контрдії, дуже швидко почалася спроба відбити все назад, і якось розвивати подальший наступ”, – зазначив речник

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