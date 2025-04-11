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  • Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Запорізькому напрямку - в МЗС відреагували
  • Масована нічна повітряна атака 10 квітня: багато поранених, масштабні пожежі – все, що відомо (фото, відео)
  • Трамп призупинив тарифи, але не для всіх – що про це відомо і які причини
  • Нічна повітряна атака 9 квітня: понад 20 поранених, масштабні пожежі і руйнування – все, що відомо
  • Нічна повітряна атака 8 квітня: збито 9 БпЛА з 46, є постраждалі, виникли пожежі – все, що відомо

  • уха класична
    уха класична

    Рецепт дня: «Уха класична»

    В нашій традиційній рубриці “Рецепт дня” пропонуємо страву “Уха класична”. Уха – насичений рибний суп з прозорим бульйоном....

  • Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Запорізькому напрямку - в МЗС відреагували
    Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Запорізькому напрямку - в МЗС відреагували

    Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Запорізькому напрямку – в МЗС відреагували

    РФ продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, вчиняючи воєнні злочини не лише на окупованих територіях. З’явилася інформація, що...

  • Є загиблий, серед постраждалих дитина – окупанти вдарили по Житомиру
    Є загиблий, серед постраждалих дитина – окупанти вдарили по Житомиру

    Є загиблий, серед постраждалих дитина – окупанти вдарили по Житомиру

    Сьогодні окупанти вдарили по Житомиру. Одна людина загинула, є постраждалі, Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків.

  • Зустріч "коаліції охочих" – 4 цілі партнерів для України назвала Британія
    Зустріч "коаліції охочих" – 4 цілі партнерів для України назвала Британія

    Зустріч “коаліції охочих” – 4 цілі партнерів для України назвала Британія

    Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав 4 цілі партнерів для України, які обговорювалися на зустрічі “коаліції охочих”.

  • помер учасник Ліги сміху Олександр Чечун
    помер учасник Ліги сміху Олександр Чечун

    «Саші не стало вчора»: помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун

    9 квітня помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун. З початку повномасштабної війни він пішов захищати Україну.

  • Ваучер на навчання 30 280 грн – хто і як може отримати
    Ваучер на навчання 30 280 грн – хто і як може отримати

    Ваучер на навчання 30 280 грн – хто і як може отримати

    Українці можуть отримати ваучер на навчання 30 280 грн. Розповідаємо про це детальніше.

  • Які будуть наслідки торгової війни між США і Росією - попередили у СОТ
    Які будуть наслідки торгової війни між США і Росією - попередили у СОТ

    Які будуть наслідки торгової війни між США і Росією – попередили у СОТ

    Світова організація торгівлі розповіла, які будуть наслідки торгової війни між США і росією та закликала лідерів двох найбільших...

  • Ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі
    Ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі

    Це терор! Ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі – Борис Філатов

    10 квітня ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі. З загиблий і постраждалі.

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