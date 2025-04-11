Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Запорізькому напрямку – в МЗС відреагували
Масована нічна повітряна атака 10 квітня: багато поранених, масштабні пожежі – все, що відомо (фото, відео)
Трамп призупинив тарифи, але не для всіх – що про це відомо і які причини
Нічна повітряна атака 9 квітня: понад 20 поранених, масштабні пожежі і руйнування – все, що відомо
Нічна повітряна атака 8 квітня: збито 9 БпЛА з 46, є постраждалі, виникли пожежі – все, що відомо
Відкрито запис на отримання грошової допомоги у 5 областях України. Розповідаємо про це детально.
Духовний радник Трампа побував на місці удару по Кривому Рогу. А сам президент США...
Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 6 квітня. Вона була комбінованою. Росіяни запускали по...
«Умовно короткі» контракти слід запровадити в Україні і для чоловіків, і для жінок. Так...
Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 9 квітня. Вона розпочалася ще з вечора...
Грошова допомога для жінок в Україні надається різними організаціями. Розповідаємо про одну із програм,...
В нашій традиційній рубриці “Рецепт дня” пропонуємо страву “Уха класична”. Уха – насичений рибний суп з прозорим бульйоном....
РФ продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, вчиняючи воєнні злочини не лише на окупованих територіях. З’явилася інформація, що...
Сьогодні окупанти вдарили по Житомиру. Одна людина загинула, є постраждалі, Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав 4 цілі партнерів для України, які обговорювалися на зустрічі “коаліції охочих”.
9 квітня помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун. З початку повномасштабної війни він пішов захищати Україну.
Українці можуть отримати ваучер на навчання 30 280 грн. Розповідаємо про це детальніше.
Світова організація торгівлі розповіла, які будуть наслідки торгової війни між США і росією та закликала лідерів двох найбільших...
10 квітня ворог вгатив ракетою по складу серветок і памперсів у Дніпрі. З загиблий і постраждалі.