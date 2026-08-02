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Ми лише публікуємо перевірені новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Ми не несемо відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
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Тег:
деДопомогаХарків

Гуманітарна допомога на Харківщині – видають гігієнічні набори

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Гуманітарна допомога на Харківщині – видають гігієнічні набори

Благодійною організацією видається гуманітарна допомога на Харківщині у вигляді гігієнічних наборів. Розповідаємо про це детальніше.

Ким видається гуманітарна допомога на Харківщині

Допомогу видає Український Червоний Хрест у партнерстві з UNICEF.

Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати родини з дітьми у м.Лозова Харківської області.

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Категорії вразливості:

  • самотні батьки;
  • сім’ї з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • родини, які виховують дітей з інвалідністю;
  • багатодітні сім’ї;
  • сім’ї, де діти перебувають під опікою.

Яку допомогу мотжна отримати

Допомога видається у вигляді гігієнічних наборів.

Як звернутися за допомогою

Інформаційна лінія: 050 134 34 16.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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