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Тег:
деДопомогаНікополь

Видача продуктових наборів та побутової хімії у Нікополі та районі: хто може отримати і коли відбудеться реєстрація

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
у Нікополі 2

Анонсовано видачу продуктових наборів та побутової хімії у Нікополі та районі. Розповідаємо, хто може отримати і коли відбудеться реєстрація.

Хто надає допомогу

Допомогу надає БФ «Нове життя»

Що будуть видавать

Продуктові набори і побутову хімію

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у Нікополі

Видача продуктових наборів та побутової хімії у Нікополі та районі: хто може отримати

Отримати допомогу можуть люди, які знаходяться у складних життєвих обставинах. А саме:

  • Родини, яки виховують дітей з інвалідністю або  дітей з особливими потребами
  • Люди з інвалідністю
  • Багатодітні сім’ї
  • Малозабезпечені родини
  • ВПО
  • Пенсіонери з низьким доходом
  • Малорухомі люди
  • Люди, чиє житло або майно постраждало внаслідок обстрілів
  • Особи з тяжкими або хронічними захворюваннями
  • Інші мешканці району, які перебувають у скрутному матеріальному становищі

Коли і де відбудеться реєстрація

Реєстрація на отримання допомоги відбудеться 3 серпня о 11:00  ТУТ.

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(Увага! Якщо на той момент, коли ви читаєте цей матеріал, форма вже закрита, значить кількість заявників досягла максимуму або сплив термін подачі заявок. На момент публікації нами матеріалу на цьому сайті форма була відкритою!)

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

Можливо, вам також буде цікаво: Чи справді всі діти ВПО мають право на виплати – відповідь юристів

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Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

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