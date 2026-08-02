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Тег:
ВПОдеДопомога

Чи справді всі діти ВПО мають право на виплати – відповідь юристів

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Журналіст
Чи справді всі діти ВПО мають право на виплати – відповідь юристів

Постановою від 18 березня 2026 року № 390 Кабмін запровадив можливість отримувати допомогу на дітей-ВПО незалежно від доходів родини. Як це працює насправді? Чи дійсно всі діти ВПО мають право на виплати? Юристи пояснили.

Хто надав інформацію

Інформацію надали у БФ «Право на Захист» в рамках проєкту «Юридичний порадник для ВПО».

Чи справді всі діти ВПО мають право на виплати

При призначенні допомоги на проживання ВПО на дитину НЕ враховуються сукупні доходи родини. Це означає, що висока заробітна плата батьків, соціальні виплати чи інші доходи не є перешкодою для отримання дитиною допомоги на проживання.

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Натомість враховуються так звані «майнові критерії»: https://cutt.ly/bt2GJ3yg, передбачені п. 7 та п. 7-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО.

Що це означає?

При встановленні права на допомогу дитині держава оцінює сукупний майновий стан усієї сім’ї. Батько, мати та їхні неповнолітні діти вважаються однією родиною, незалежно від того, чи мають усі вони статус ВПО і де саме вони зареєстровані.

Виплати дитині не призначать або скасують, якщо протягом 3 місяців перед зверненням або під час отримання допомоги будь-хто з членів родини купив у власність житло/земельну ділянку вартістю більше ніж 100 000 грн, придбав авто, якому менше ніж 5 років, має депозит на суму понад 100 000 грн тощо.

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Хто включається до складу сім’ї?

До складу сім’ї включаються (незалежно від наявності відомостей щодо включення їх до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО):

  • чоловік, дружина, діти, прийомні діти;
  • діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу; → усиновлені діти;
  • діти, над якими встановлено опіку або піклування; діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II групи;
  • повнолітні діти, які не перебувають в шлюбі, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;
  • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
  • особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;
  • жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей, та/або особи, які встановили у судовому порядку факт проживання однією сім’єю.

Чи вплине подарована батькові квартира на виплати ВПО дитині?

Так, але за певних умов.

Допомога НЕ призначається, якщо член сім’ї ВПО має у власності житлове приміщення чи його частину і таке житло розташоване:

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  • на територіях, не включених до Переліку: https://cutt.ly/6rvAbyZq, або
  • територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Винятками є житлові приміщення:

  • непридатні для проживання, що документально підтверджується органом місцевого самоврядування/ОВА або інформацією (за технічної можливості), внесеною до Реєстру пошкодженого та знищеного майна,
  • житлове приміщення (частина житлового приміщення) загальною площею менш як 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї),
  • житлове приміщення/частини житлового приміщення, придбані за кошти, отримані на підставі договору кредиту, якщо перший внесок, сплачений уповноваженою особою або отримувачем, становив менш як 100 000 грн.

Водночас якщо подарована квартира розташована на територіях, де ведуться бойові дії (є можливість бойових дій), чи на тимчасово окупованих територіях — право на виплати для дитини НЕ втрачається.

Які ще критерії застосовуються при призначенні виплат дитині-ВПО?

Виплата призначається за умови, що сім’я:

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  • перемістилася або повторно перемістилися з 1 січня 2022 року з територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (далі — Перелік): https://cutt.ly/EtQxCR3s, або
  • житло сім’ї знищене або пошкоджене до ступеня непридатного для проживання.

Дітям до 6 років (дітям з особливими освітніми потребами — до 7 або 8 років) допомога призначається незалежно від статусу населеного пункту проживання та формату навчання.

Дітям віком від 6 років (дітям з особливими освітніми потребами — від 7 або 8 років) до 18 років допомога призначається у разі, якщо:

  • фактичним місцем проживання сім’ї дитини є територія активних або можливих бойових дій, для якої не визначена дата завершення бойових дій відповідно до Переліку: https://cutt.ly/EtQxCR3s, або
  • дитина проживає у відносно безпечному населеному пункті — не включеному до Переліку: https://cutt.ly/EtQxCR3s або на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, і навчається за місцем проживання за будь-якою формою навчання.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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