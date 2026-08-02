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Тег:
деДопомога

Кредити до 480 тис. грн на автономне опалення для приватних будинків – хто може отримати, які умови

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Кредити до 480 тис. грн на автономне опалення для приватних будинків – хто може отримати, які умови

Уряд розширив програму державної підтримки енергетичної стійкості приватних домогосподарств. Тепер можна отримати кредит не лише на придбання обладнання для резервного електропостачання, а й на автономне опалення. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає кредити на автономне опалення

Допомогу надає держава.

Фінансування надає Національна установа розвитку (НУР). У 2026 році на реалізацію розширеної програми передбачено близько 801,5 млн грн у межах ресурсів Національної установи розвитку (НУР), без додаткових видатків із державного бюджету.

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Програма державної підтримки працює з липня 2024 року. За даними Міністерства економіки та довкілля, станом на 24 липня 2026 року шість банків видали 7,49 тис. кредитів на загальну суму 2,64 млрд грн. Завдяки цьому в приватних домогосподарствах уже встановили резервні джерела живлення загальною потужністю 64,65 МВт.

Кредити до 480 тис. грн на автономне опалення для приватних будинків – хто може отримати, які умови

Хто надав інформацію

Інформацію надало Міністерство економіки України.

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Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати власники приватних будинків площею до 300 кв. метрів.

Одни кредит на один будинок.

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Що можна придбати

Можна оформити кредит на придбання твердопаливних печей або печей-камінів, димоходів, вентиляції, протипожежних і теплоізоляційних елементів, а також на монтаж і супутні матеріали.

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Як фінансується програма

Передбачено два варіанти фінансування:

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  • пакет H — твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж; сума кредиту від 10 тис. до 250 тис. грн, держава компенсує 10% основної суми боргу.
  • пакет H+ — усе обладнання з пакета H, а також вентиляція, теплоізоляційні та протипожежні елементи; кредит від 10 тис. до 480 тис. грн із компенсацією 20% основної суми боргу.

пакети

Які умови діятимуть для власників будинків

Пільгові кредити надаватимуть власникам приватних будинків площею до 300 кв. м. Відсоткова ставка становитиме 0% у перший рік користування кредитом, 5% — у другий і 7% — у третій.

Скористатися підтримкою можна лише для одного житлового будинку за одним кредитним договором. При цьому позичальник має право обрати один із двох пакетів або, якщо це передбачено умовами програми, поєднати обидва механізми.

Після отримання коштів власник будинку повинен протягом 180 днів підтвердити встановлення обладнання, надавши банку необхідні документи та фотографії з геоприв’язкою. Надалі раз на пів року потрібно підтверджувати, що обладнання продовжує використовуватися.

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Одночасно уряд спростив адміністрування програми. Відтепер банкам більше не потрібно отримувати інформацію про обсяги споживання електроенергії позичальниками.

умови

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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