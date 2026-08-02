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Тег:
ВійнадеДопомога

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: покроковий алгоритм

Автор -
Журналіст
Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: покроковий алгоритм

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах і селах ракетами та дронами. Щодня руйнуються житлові будинки. Розповідаємо, як отримати компенсацію за пошкоджене житло. Надаємо чіткий покроковий алгоритм.

Хто надав інформацію

Інформацію надали у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

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Власники житла, пошкодженого або знищеного внаслідок обстрілів, мають право на отримання допомоги за програмою єВідновлення.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Подати заяву на компенсацію можна через портал або застосунок Дія, а також через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Щоб скористатися програмою, необхідно:

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  • переконатися, що житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;
  • подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно (через Дію або ЦНАП);
  • відкрити спеціальний банківський рахунок для проведення ремонту;
  • подати заяву на компенсацію через послугу єВідновлення у Дії, ЦНАП або через нотаріуса;
  • дочекатися рішення комісії (до 30 днів на прийняття рішення) та, за потреби, надати додаткові документи.

Якщо житло пошкоджене повторно

У разі повторного пошкодження внаслідок обстрілу необхідно подати нову заяву через застосунок Дія:

  • відкрити «Звіт про ремонт» за попередньою заявою;
  • зазначити, що майно пошкоджено повторно;
  • подати нове повідомлення та нову заяву на компенсацію.
  • Як отримати компенсацію за знищене житло

Для цього потрібно:

  • подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через Дію;
  • перевірити актуальність даних про право власності в Державному реєстрі та, за потреби, їх оновити;
  • подати заяву на компенсацію через Дію, ЦНАП або нотаріуса;
  • дочекатися рішення комісії.

Як працюють комісії

Станом на сьогодні по всій Україні працює близько 1000 комісій у громадах.

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Процес розгляду заяви включає кілька етапів:

Подання заяви — через Дію або ЦНАП, після чого вона потрапляє до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

Розгляд заяви комісією, який передбачає:

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  • перевірку документів;
  • обстеження пошкодженого житла;
  • визначення суми компенсації;
  • ухвалення рішення про надання компенсації.

Як визначається сума компенсації

Після підтвердження пошкодження або знищення житла комісія:

  • проводить огляд об’єкта у присутності власника або його представника;
  • фіксує пошкодження (у тому числі фото);
  • заповнює чек-лист необхідних ремонтних робіт для пошкодженого;
  • розраховує суму компенсації для знищеного;
  • складає акт обстеження та завантажує документи до РПЗМ.
  • Після цього комісія ухвалює остаточне рішення — про надання компенсації або відмову.

Громадяни також можуть через Дію отримати витяг по своїй заяві та переглянути чек-лист.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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