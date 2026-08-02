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Тег:
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Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: як отримати 12 300 грн

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Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: як отримати 12 300 грн

Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: триває реєстрація на підтримку, у межах якої евакуйовані та переміщені домогосподарства можуть отримати одноразову фінансову допомогу. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Допомогу надає Громадська організація «Асоціація демократичного розвитку»

Хто надав інформацію

Інформацію надала Семенівська міська рада

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Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: хто може подати заявку

Скористатися програмою можуть громадяни, які відповідають таким критеріям:

  • Евакуювалися (організовано або самостійно) з територій, де ведуться чи велися бойові дії, або які були тимчасово окуповані.
  • Перемістилися менше ніж 45 днів тому.
  • Або ж перемістилися понад 45 днів тому (але не більше ніж 6 місяців) і водночас належать до категорії з підвищеними гуманітарними потребами. До таких належать:
    • сім’ї з дітьми;
    • домогосподарства з людьми похилого віку;
    • родини, до складу яких входять особи з інвалідністю;
    • самотні доглядальники;
    • домогосподарства, які втратили дохід чи засоби до існування;
    • домогосподарства, що потребують предметів першої необхідності.

Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: необхідні документи

Для оформлення заявки необхідно мати принаймні одне підтвердження факту евакуації чи переміщення. Це може бути:

  • довідка від громади за місцем вибуття або фактичного проживання;
  • евакуаційний лист чи направлення;
  • підтвердження від гуманітарної організації, яка супроводжувала евакуацію;
  • документ про зміну місця проживання, оренду житла або реєстрацію;
  • офіційний документ із зазначенням попереднього місця проживання;
  • будь-який інший документ, що здатний засвідчити факт переміщення.

Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: важливі умови

Під час опрацювання звернень організація здійснює перевірку через єдину базу даних гуманітарних організацій. Якщо домогосподарство вже отримувало аналогічну допомогу від інших фондів, це може стати підставою для відмови, тому заявників просять надавати виключно достовірну інформацію.

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Грошова допомога для ВПО та евакуйованих родин: реєстрація

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

Увага! Якщо на той момент, коли ви читаєте цей матеріал, форма вже закрита, значить кількість заявників досягла максимуму або сплив термін подачі заявок. На момент публікації нами матеріалу на цьому сайті форма була відкритою!

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

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