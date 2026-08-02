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Тег:
деДопомога

Послуга «Пакунок школяра» в Дії зникла – чому заяви на 5000 грн наразі недоступні

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Послуга «Пакунок школяра» в Дії зникла – чому заяви на 5000 грн наразі недоступні

У ВГО АППУ пояснили, куди зникла послуга «Пакунок школяра» в Дії та чому заяви на 5 000 грн наразі недоступні. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

Хто надав інформацію

Інформацію надала Асоціація платників податків України.

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Чому зникла послуга «Пакунок школяра»

Останніми днями до Асоціації платників податків України та редакції ФІБ надходить багато запитів від батьків майбутніх першокласників. Головне питання:

«Чому в застосунку «Дія» зникла кнопка оформлення виплати і чому неможливо подати заяву»

Експерти ВГО АППУ детально проаналізували технічну та нормативну сторону питання. Причин для паніки немає: програма діє, фінансування захищене, а тимчасова відсутність послуги в інтерфейсі — це плановий технічний етап.

Коментар Асоціації платників податків України:

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«Державна програма «Пакунок школяра», затверджена Постановою КМУ від 7 липня 2025 року № 809, є повністю профінансованою за рахунок державного бюджету. Оскільки адміністрування виплат здійснює Пенсійний фонд України, а перевірка баз даних зав’язана на міністерські освітні реєстри (систему АІКОМ), наразі відбувається фінальний етап шлюзування та синхронізації даних між відомствами».

Повідомляється, що тимчасова відсутність послуги в застосунку «Дія» пов’язана з тим, що подати заяву можна лише після офіційного зарахування дитини до 1 класу та передачі відповідних даних закладом освіти до системи АІКОМ. Послуга автоматично стає доступною для батьків у «Дії», як тільки школа оновить електронні списки та внесе інформацію про зарахування до електронних наказів.

«Ми закликаємо батьків зберігати спокій. Програма працюватиме стабільно, а часу для подачі заяв (як онлайн через «Дію», так і офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України) до 1 листопада більш ніж достатньо», – йдеться в повідомленні.

Чому система видає помилку або не бачить дитину

Послуга в «Дії» працює за жорстким алгоритмом: вона активується для користувача ТІЛЬКИ після того, як заклад освіти офіційно внесе дані дитини до системи АІКОМ. Оскільки формування та верифікація наказів про зарахування до 1 класу у більшості шкіл триває протягом серпня, Пенсійний фонд ще просто не отримав повні оновлені списки.

За офіційними роз’ясненнями Пенсійного фонду України та Міністерства освіти і науки, послуга в застосунку «Дія» працює на основі автоматичного звіряння даних. Вона стає доступною для користувача лише після того, як заклад освіти офіційно внесе інформацію про дитину до єдиної бази АІКОМ. Як зазначають у технічній підтримці Дії, повідомлення «Послугу не знайдено» або відсутність кнопки виплати означає, що школа ще завершує формування електронних наказів. Оскільки масове оновлення списків першокласників у закладах освіти триває протягом серпня, базам даних ПФУ та Міносвіти потрібен час для повної синхронізації.

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Що робити батькам прямо зараз

  • Зачекати масового старту. Основна хвиля верифікації списків та автоматичного підтягування даних у «Дію» розпочнеться в серпні.
  • Перевірити дані в школі. Ви можете звернутися до адміністрації своєї школи та уточнити, чи внесли вони РНОКПП (код) батьків та свідоцтво дитини до системи АІКОМ.
  • Не хвилюватися за податки чи субсидії. Відповідно до Постанови № 809, ця допомога є одноразовою, цільовою і НЕ враховується під час розрахунку сукупного доходу сім’ї для призначення інших видів соціальних допомог чи субсидій.

«Тримаємо руку на пульсі та повідомимо про повноцінне відновлення прийому заявок в електронному реєстрі!», – зазначили в Асоціації платників податків України.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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