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Тег:
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Пільга 75% на оплату ЖКП учасникам бойових дій: які послуги охоплює, хто ще може отримати та як оформити

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Журналіст
Пільга 75% на оплату ЖКП учасникам бойових дій: які послуги охоплює, хто ще може отримати та як оформити

В Україні гарантується пільга 75% на оплату ЖКП учасникам бойових дій. Розповідаємо, на які послуги поширюється, хто саме може розраховувати на допомогу та як оформити.

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

Пільга на житлово-комунальні послуги — це один із найбільш відчутних видів пільг, які держава надає учасникам бойових дій (УБД). Призначення та виплату коштів проводить ПФУ.

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Хто надав інформацію

Інформацію надали у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради (але пільга надається по всій території України).

Пільга 75% на оплату ЖКП учасникам бойових дій: які послуги охоплює

Відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 (зі змінами), учасники бойових дій мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених соціальних норм, незалежно від рівня їхніх доходів, а саме на:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії;
  • постачання гарячої води;
  • опалення;
  • централізованого водопостачання та водовідведення;
  • вивезення побутових відходів;
  • абонентської плати за послуги з постачання гарячої води, теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Зверніть увагу, що пільгу можна отримати не лише на оплату комунальних послуг власного житла, але й для орендованого за наявності відповідного договору оренди.

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Який механізм надання пільги

Пільга передбачає такий процес: ви оплачуєте повні суми за комунальні послуги, які зазначені у платіжних квітанціях, а на картку вам надходять кошти у вигляді компенсації.

Хто має право на пільгу крім самого УБД

Право на користування пільгою також мають члени сім’ї, які проживають разом із учасником бойових дій на одній житловій площі, а саме:

  • дружина або чоловік,
  • неповнолітні діти, а також неодружені повнолітні діти визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи,
  • особа, яка доглядає за ветераном війни з інвалідністю I групи,
  • непрацездатні батьки та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням ветерана.

Як оформити пільгу

Якщо військовослужбовець, який має право на пільгу, не може звернутися особисто, документи можуть подати члени його родини, на яких поширюється право на пільгу, зокрема непрацездатні батьки, дружина або чоловік, надавши документ, що підтверджує родинний зв’язок (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

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Для оформлення пільги необхідно подати заяву, паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП), посвідчення УБД та реквізити банківського рахунку (IBAN) для перерахування компенсації. За певних обставин можуть знадобитися додаткові документи: довідка ВПО у разі фактичного проживання не за місцем реєстрації, договір оренди в разі проживання в орендованому житлі, свідоцтво про народження дитини у разі оформлення пільги на неї, копії паспортів та РНОКПП членів родини, якщо пільга оформлюється на всю сім’ю.

Куди звертатися у Сумах

Спеціалісти Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради ведуть прийом документів для оформлення зазначеної пільги та передачі даних до Пенсійного фонду України як у Громадській приймальні на Харківській, 35, так і на віддалених робочих місцях, що зручно для мешканців різних районів міста.

Графік роботи Громадської приймальні (вул. Харківська, буд. 35): з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, у п’ятницю   з 8:00 до 16:00, віддалених робочих місць — на сайті.

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Консультують за телефонами: 050-407-81-99, 050-407-80-02.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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