Як врятувати плодові дерева від заморозків – універсальний метод

Несподіване похолодання та сильний вітер, що охопили Україну, стали справжнім ударом для садівників. Такі перепади температури можуть бути згубними для плодових дерев та ягідних чагарників. Однак існує перевірений метод, який допоможе врятувати плодові дерева від заморозків та мінімізувати збитки.

Швидка реакція на весняні заморозки є ключем до порятунку врожаю. Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Як врятувати плодові дерева від заморозків

Одним із найбільш універсальних та дієвих способів захисту від весняних заморозків є мульчування. Цей метод створює природний теплий щит, який допомагає зберігати стабільну температуру ґрунту та захищати коріння рослин від холоду.

Шар мульчі, що складається з торфу, соломи або тирси, уповільнює охолодження ґрунту вночі й утримує тепло, що надходить від сонця вдень. Для плодових дерев краще використовувати мульчу завтовшки 5-10 см, вкриваючи нею прикореневу зону.

Для захисту плодових дерев від заморозків найкраще використовувати такі види мульчі: тирсу, яка добре утримує вологу і тепло, солому, торф, а також тріску.

Перед тим як укладати мульчу, бажано добре полити рослини, щоб ґрунт був вологим. Розкладіть вибраний матеріал навколо основи рослини, намагаючись створити шар завтовшки близько 5-10 см.

Переконайтеся, що мульча рівномірно розподілена, але не торкається стовбура чи коріння, це важливо, щоб уникнути загнивання.

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