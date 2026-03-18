Рецепт дня: Класична берлінська рулька “Айсбайн”

Завдяки хрусткій скоринці та ніжному м’ясу всередині вона стає справжньою окрасою будь-якого святкового столу і завжди користується великим успіхом у гостей.

Рулька — це частина свинячої ноги (голяшка). З неї можна приготувати безліч смачних страв, але особливо популярна і улюблена багатьма — соковита свиняча рулька, запечена в духовці.

Класична берлінська рулька “Айсбайн” – рецепт приготування

Інгредієнти

Рулька (свиняча) – 1 шт.

Пиво темне – 2 л

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 8 зубчиків

Сіль – 2 ст. л.

Спеції (лавровий лист, кмин, орегано, базилік, перець горошок, гвоздика.)

Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

1. Рульку помити, підчистити й витерти насухо. Зробити в ній невеликі надрізи, щоб краще просочилася.

2. На дно каструлі викласти усі вказані спеції та 2 злегка розчавлених ножем зубчики часнику. Рульку гарненько натерти сіллю й покласти на спеції. Залити темним пивом воно має бути кімнатної температури) і варити 1,5-2 години, періодично знімаючи пінку, що утворюватиметься.

3. Після того, як рулька “уварилася” і злегка стало видно кісточку на ніжці, вилучити її з каструльки і добре змастити вичавленим часником, змішаним з олією. Покласти на деко й відправити у духовку. Розігрівати її заздалегідь не потрібно, все повинно готуватися поступово, тоді рулька добре просочиться часничком.

4. Смажити її в духовці протягом 30 хвилин, періодично поливаючи пивом зі спеціями, в якому варилася рулька. Потім слід збільшити вогонь (поливати більше не треба) і засмажити, щоб скоринка стала рум’яною й злегка підсмаженою.

