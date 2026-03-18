Рецепт дня: Класична берлінська рулька “Айсбайн”

В традиційній рубриці “Рецепт дня” пропонуємо вашій увазі страву Класична берлінська рулька “Айсбайн”.
Рулька — це частина свинячої ноги (голяшка). З неї можна приготувати безліч смачних страв, але особливо популярна і улюблена багатьма — соковита свиняча рулька, запечена в духовці.
Завдяки хрусткій скоринці та ніжному м’ясу всередині вона стає справжньою окрасою будь-якого святкового столу і завжди користується великим успіхом у гостей.
Класична берлінська рулька “Айсбайн” – рецепт приготування
Інгредієнти
- Рулька (свиняча) – 1 шт.
- Пиво темне – 2 л
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 8 зубчиків
- Сіль – 2 ст. л.
- Спеції (лавровий лист, кмин, орегано, базилік, перець горошок, гвоздика.)
- Олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
1. Рульку помити, підчистити й витерти насухо. Зробити в ній невеликі надрізи, щоб краще просочилася.
2. На дно каструлі викласти усі вказані спеції та 2 злегка розчавлених ножем зубчики часнику. Рульку гарненько натерти сіллю й покласти на спеції. Залити темним пивом воно має бути кімнатної температури) і варити 1,5-2 години, періодично знімаючи пінку, що утворюватиметься.
3. Після того, як рулька “уварилася” і злегка стало видно кісточку на ніжці, вилучити її з каструльки і добре змастити вичавленим часником, змішаним з олією. Покласти на деко й відправити у духовку. Розігрівати її заздалегідь не потрібно, все повинно готуватися поступово, тоді рулька добре просочиться часничком.
4. Смажити її в духовці протягом 30 хвилин, періодично поливаючи пивом зі спеціями, в якому варилася рулька. Потім слід збільшити вогонь (поливати більше не треба) і засмажити, щоб скоринка стала рум’яною й злегка підсмаженою.
Можливо, вам також буде цікаво: Рецепт дня: «Уха з червоної риби»
Головні новини України – ТУТ.