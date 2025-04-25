Атака на Київ 24 квітня була здійснена ракетою КНДР – Зеленський розповів про її особливості

Атака на Київ 24 квітня була здійснена північнокорейською балістичною ракетою. Зеленський заявив, що вона містила більше 100 іноземних компонентів.

Балістична ракета КНДР, якою росіяни завдали удару по Києву 24 квітня, містила щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них була вироблена американськими компаніями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передають “Новини України – НСН”.

“Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями”, – написав він.

Володимир Зеленський зауважив, що в результаті атаки 24 квітня росіяни вбили 12 мешканців Києва, майже 90 були поранені. За його словами, зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями.

Президент України держави наголосив, що у сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Він наголосив, що важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях.

Зеленський наголосив, що у сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників.

Він додав, що важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях.

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