 Є загиблий, серед постраждалих дитина – окупанти вдарили по Житомиру

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Тег:
Війна

Є загиблий, серед постраждалих дитина – окупанти вдарили по Житомиру

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Є загиблий, серед постраждалих дитина – окупанти вдарили по Житомиру

Сьогодні окупанти вдарили по Житомиру. Одна людина загинула, є постраждалі, Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на голову ОВА Віталія Бунечко.

«Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків.

Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області», – повідомив Бунечко.

На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги.

В ОВА зазначили, що жителі квартир, які зазнали ушкодження отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань.

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