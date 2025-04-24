“Не лишили жодного шансу”: ЗСУ знищили взвод солдатів КНДР у ближньому бою на Курщині (відео)

Операція проходила минулого місяця, але через міркування безпеки деталі стали відомі лише зараз.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО, передають “Новини України – НСН”.

“Воїни 6-го полку “Рейнджер” Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців. Ці події відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеку ми лише зараз можемо розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО”, – йдеться в повідомленні.

Група з восьми рейнджерів на броньованому Humvee за підтримки розвідувальних дронів висунулася в тил ворога. Вони зайняли вигідні позиції в окопах і вступили у бій з противником, що чисельно їх переважав.

Незважаючи на артилерійські обстріли і кількісну перевагу ворога, українські бійці зберегли ініціативу і повністю знищили північнокорейський взвод.

“Воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту”, – додали в пресслужбі.

Повідомляється, що група рейнджерів відійшла після успішного виконання завдання.

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