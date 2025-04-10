Інформацію про участь китайців у війні з Україною прокоментували в МЗС Китаю

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого невідомо про участь китайців у війні з Україною.

У МЗС Китаю заявили, що їм нічого не відомо про понад 155 китайських громадян, які за твердженням президента Володимира Зеленського, воюють на боці російської армії проти України.

Про це на брифінгу заявив речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь, передають “Новини України – НСН”.

Що кажуть в МЗС Китаю про участь китайців у війні з Україною

Коментуючи питання журналіста щодо присутності такої кількості громадян КНР на війні в Україні, він сказав, що мені йому “немає чим поділитися”.

Речник китайського МЗС також підкреслив, що позиція Пекіна щодо війни РФ проти України — “об’єктивна та справедлива”.

“Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об’єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародній спільноті”, — пояснив він.

9 квітня президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами казав, що в армії РФ щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

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