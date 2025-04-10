Не тільки для України: в ЦПД розповіли, для чого Росія накопичує ракети

Росія накопичує ракети й інше озброєння не лише для обстрілів по Україні. Хто ще може опинитися під загрозою.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передають “Новини України – НСН”.

Коваленко зауважив, що, на перший погляд, план Росії може виглядати смішним, але це не так. Під загрозою можуть опинитись кілька країн, які межують з країною-агресоркою.

Росія накопичує ракети – для чого?

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, у росіян є досить великий ракетний арсенал, який вони щодня поповнюють. Якби Кремль використовував його лише проти нашої країни, обстрілів було б набагато більше, ніж зараз.

“Однак це не тільки для обстрілів України. Ми вже можемо говорити, що ворог накопичує ресурси для можливої війни проти країн Заходу. Не варто сміятись з цих планів, вони є”, – наголосив він.

Якщо в Європі нічого не зміниться щодо підходу до власної безпеки, через 4 – 6 років країна-агресорка може почати нову війну, насамперед під загрозою опиняться країни Балтії.

Коваленко додав, що Україна має інформацію щодо російських ракет, “Шахедів”, базування ворожої авіації, яку опрацьовує. Саме тому для української національної безпеки “добрі дрони” завдають удари по військових об’єктах на території Росії. Хоч в країни-агресорки не вистачає ППО, росіяни намагаються збільшити кількість РЕБ.

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