Меморіал: вбиті росією. Захисник Микола Гордієнко, 31 рік, Сумщина, червень

Вбиті росією. Микола Гордієнко був уродженцем Сум. З 2014 року проходив військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України. На дозвіллі любив рибалити, цікавився мотоциклами й автомобілями. Він був на бойовому завданні, коли російська армія завдала авіаудару.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

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Вбиті росією: Микола Гордієнко

Майстер-сержант (посмертно) Микола Гордієнко на псевдо Гордєй поліг 13 червня 2025 року біля села Нова Січ Сумської області. Він був на бойовому завданні, коли російська армія завдала авіаудару. Захисникові назавжди 31 рік.

Микола народився 16 листопада 1993 року в Сумах. Жив у селі Біловоди. Навчався у місцевій школі та Сумській обласній гімназії-інтернаті для обдарованих дітей. Потім вступив до Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба, де опанував спеціальність «товарознавство та комерційна діяльність». Згодом продовжив навчання в Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

З 2014 року проходив військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України. Служив у 5 прикордонний загін на посаді інспектора прикордонної служби 2-ї категорії – водія відділення вогневої підтримки 7-ї прикордонної застави. На дозвіллі любив рибалити, грати на приставці, цікавився мотоциклами й автомобілями.

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«Він був світлою людиною з добрим серцем, турботливим сином, який безмежно любив рідних. Був відповідальним, наполегливим, завжди прагнув знань і саморозвитку. Люблячий батько і чоловік, який передусім обирав сім’ю, а вже потім – друзів. Любимо, сумуємо», – написала дружина Оксана.

Поховали прикордонника на Алеї Слави Полеглих Героїв Баранівського кладовища у Сумах.

Посмертно Миколу нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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У нього залишилися батьки, сестра, донька та дружина

Інші трагічні історії тут: https://nsn.net.ua/tag/memorial/

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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Інші трагічні історії тут: https://nsn.net.ua/tag/memorial/