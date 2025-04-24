Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-ту добу. Розповідаємо про ситуацію на фронті 24 квітня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і, на жаль, просування ворога.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і аналітиків DeepState.

Обстановка на фронті 24 квітня: інформація від Генштабу ЗСУ

Загальна ситуація

Розпочалася 1156-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське, Уланове Сумської області; Борова Харківської області; Дружківка, Слов’янськ, Мирноград, Чернігівка, Лиман Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Павлівка, Гуляйполе, Запорізької області; Токарівка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 134 БпЛА оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 945330 (+1060) осіб,

танків ‒ 10694 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,

артилерійських систем – 26823 (+49) од,

РСЗВ – 1369 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів– 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134),

крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

Дані уточнюються.

Інформація від DeepState

Російські окупаційні війська просунулися в місті Торецьк та ще поблизу двох населених пунктів Донецької області – Тарасівки та Неліпівки.

Про це ввечері 23 квітня повідомив український аналітичний проєкт DeepState.

Мапу бойових дій оновлено.

Чому просування небезпечне?

Російська загарбницька армія здійснила суттєве просування південно-західніше від Торецька Донецької області.

Противник після довгих спроб знайшов слабке місце в обороні ЗСУ і логістика Торецька може опинитися під загрозою, вважають аналітики.

Зазначено, що ворог окупував за доволі короткий проміжок часу села Пантелеймонівка, Валентинівка, зайняв практично всю Суху Балку і вже здійснює спроби штурмів на Романівку.

“Ворогу досі не вдається провалити оборону українських військових по відтинку Леонідівка-Петрівка-Щербинівка. Які б вони зусилля не докладали, використовуючи постійний тиск піхоти з підтримкою техніки – все безуспішно. Але прорив через позиції в районі н.п. Пантелеймонівка-Валентинівка дає можливість розвивати успіх з правого флангу Сил оборони в районі Торецька і, зокрема, обійти ту ж Щербинівку”, – йдеться в повідомленні.

Аналітики пишуть, що противник після довгих спроб таки знайшов слабке місце в обороні в тому районі і після Романівки, на їхню думку, намагатиметься вийти до Олександро-Калинового і Катеринівки, щоб оволодіти логістикою самого Торецька.

Раніше ми повідомляли: Обстановка на фронті 23 квітня: ворог просунувся до кордону з Дніпропетровщиною і під Покровськом, втратив 1210 солдат за добу