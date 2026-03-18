Зеленський в Іспанії сьогодні: які результати візиту

Президент України Володимир Зеленський в Іспанії сьогодні, 18 березня. Він зустрівся з прем’єр-міністром країни, з головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії, а також з представниками оборонної промисловості.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про цей візит українського президента та його результати.

Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Педро Санчесом.

Він запевнив, що сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і компаніями.

Ми працюємо разом з урядом Іспанії, з іспанськими компаніями заради реального подальшого технологічного розвитку наших Сил оборони, наших країн. Україна готова допомогти необхідними дронами, досвідом, спроможностями. Іспанська ж оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари, техніку та інше. Наші команди вже детально над цим працюють, і сьогодні були підписані нові угоди, які розширюють співпрацю, – сказав Зеленський

Також він провів зустріч з головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії, в ході якої обговорили оборонну підтримку України та зміцнення ППО.

Окремо говорили про можливі механізми для використання заморожених російських активів, потреби для підтримки енергетичної стійкості України.

Була приділена увага й оборонним документам, які сьогодні уклали між Україною та Іспанією.

Крім того, Зеленський зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.

Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких – саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба. Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. Посилення ППО й захист життів – наш найголовніший пріоритет. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом, – сказав президент України

Що сказав прем’єр-міністр Іспанії за результатами візиту Зеленського

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив у середу про плани виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2026 році.

Санчес запевнив, що Іспанія підтримуватиме український народ “з такою ж інтенсивністю, як і в перший день” повномасштабного російського вторгнення.

Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має стати частиною Європейського Союзу. Хочу представити вам нові заходи підтримки від Іспанії. В першу чергу мільярд євро на 2026 рік на військову підтримку, – зазначив він

Санчес розповів, що частина цієї допомоги, що фінансується через інструмент ЄС SAFE, буде спрямована на налагодження спільного виробництва з українською оборонною промисловістю.

Крім того, деяке обладнання буде поставлене Міністерством оборони Іспанії, додав він.

Іспанський прем’єр підкреслив, що загалом підтримка Іспанії для України складає вже чотири мільярди євро.

Також Санчес говорив, що криза на Близькому Сході не відверне увагу його країни від підтримки України.

