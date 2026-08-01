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Тег:
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Які доплати до пенсії можна отримати у серпні 2026 року: повний перелік надбавок і виплат

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Журналіст
Які доплати до пенсії можна отримати у серпні 2026 року: повний перелік надбавок і виплат

У серпні 2026 року частина українських пенсіонерів, окрім основної пенсії, зможе отримати різноманітні доплати, надбавки та одноразові виплати. Частину з них Пенсійний фонд України (ПФУ) призначає автоматично, а для оформлення інших необхідно особисто звернутися до територіального органу Фонду із заявою. Розповідаємо, які доплати до пенсії передбачені законодавством.

Вікові доплати до пенсії

Пенсійний фонд автоматично призначає щомісячні вікові доплати пенсіонерам, які досягли відповідного віку.

Розміри таких надбавок становлять:

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  • після досягнення 70 років — до 300 грн;
  • після 75 років — до 456 грн;
  • після 80 років — до 570 грн.

Водночас ці доплати не підсумовуються. Після досягнення нового вікового порогу пенсіонеру виплачують лише різницю між попередньою та новою надбавкою. Право на таку доплату мають лише ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340 грн.

Гарантований мінімум для пенсіонерів віком від 65 років

Держава гарантує мінімальний розмір пенсійної виплати окремим категоріям громадян.

Якщо непрацюючий пенсіонер після досягнення 65-річного віку має повний страховий стаж (не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але його пенсія разом з усіма доплатами є меншою за 4 213 грн, Пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до цього рівня.

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Надбавка на догляд

Окремі пенсіонери можуть оформити надбавку на догляд.

Вона призначається громадянам, які досягли 80-річного віку, проживають самостійно, потребують постійного стороннього догляду та мають відповідний медичний висновок.

Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1 038 грн на місяць.

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Для призначення такої виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати документи, що підтверджують право на надбавку.

Доплата за утримання непрацездатних членів сім’ї

Законодавство також передбачає надбавки окремим категоріям пенсіонерів, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї.

Для цивільних пенсіонерів у передбачених законодавством випадках розмір такої надбавки становить 150 грн на кожного утриманця.

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Військові пенсіонери можуть отримувати доплату в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на їхньому утриманні. У 2026 році це 1 297 грн.

Однією з обов’язкових умов призначення такої виплати є відсутність роботи у пенсіонера.

Доплата почесним донорам

Громадяни, які мають статус «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР», мають право на щомісячну надбавку до пенсії.

Її розмір становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. У 2026 році це 259 грн на місяць.

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Разові виплати до Дня Незалежності України

У серпні окремі категорії громадян отримають щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності України відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

450 гривень

Таку допомогу отримають:

  • учасники війни;
  • колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
  • особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи;
  • діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби проти нацистського режиму.

650 гривень

Ця виплата передбачена:

  • членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни;
  • членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;
  • окремим категоріям вдів і вдівців.

1 000 гривень

Таку допомогу отримають:

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  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
  • діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків.

Від 2 700 до 3 100 гривень

Такі суми передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни та окремих категорій колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, якщо інвалідність настала внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин.

Розміри виплат становлять:

  • особам з інвалідністю I групи — 3 100 грн;
  • II групи — 2 900 грн;
  • III групи — 2 700 грн.

3 100 гривень

Окремо одноразову виплату в розмірі 3 100 грн отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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доплати до пенсії

Що варто знати пенсіонерам

Частину доплат Пенсійний фонд призначає автоматично, тому звертатися із заявою не потрібно. Водночас окремі надбавки, зокрема на догляд або за наявності інших підстав, оформлюються лише після особистого звернення до органів Пенсійного фонду та подання необхідних документів.

Тому пенсіонерам, які вважають, що мають право на додаткові виплати, варто уточнити інформацію у найближчому сервісному центрі ПФУ або через електронний кабінет Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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