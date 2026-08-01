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Тег:
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Безкоштовна розважальна програма для дітей ВПО у Рівному від ТРЦ «Екватор», ДРЦ «Мультіпарк» та ГО ЛІТЕКО – відкрито реєстрацію

Автор -
Журналіст
Безкоштовна розважальна програма для дітей ВПО у Рівному від ТРЦ «Екватор», ДРЦ «Мультіпарк» та ГО ЛІТЕКО – відкрито реєстрацію

Пропонується безкоштовна розважальна програма для дітей ВПО у Рівному. Сьогодні відкрили реєстрацію. Можна обрати одну із двох дат. Розповідаємо про це.

Хто надав інформацію

Інформацію надали у ГО «ВПО Україна» Рівне.

Хто надає допомогу

ТРЦ «Екватор» спільно з ДРЦ «Мультіпарк» та ГО ЛІТЕКО.

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Для кого з дітей ВПО у Рівному діє пропозиція

Запрошують дітей із сімей ВПО віком від 5 до 12 років.

Що пропонують

Дітей запрошують на День Взаємної Підтримки та Опори!

На маленьких гостей чекатимуть:

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  • анімаційна програма,
  • улюблені ростові герої,
  • аквагрим,
  • веселі розважальні станції

Як потрапити

Оберіть один з двох днів безкоштовних розваг, подарунків та гарного настрою та зареєструйтеся:

 Субота, 22 серпня

  •  з 12:00 до 16:00
  • Де? ТРЦ “Екватор”: м. Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
  • Реєстрація за посиланням на суботу, 22 серпня (кожну дитину реєструйте окремо):
  • https://forms.gle/fjJTbKaoWHs1D4Nb7

Неділя, 23 серпня

  •  з 10:00 до 14:00
  • Де? ТРЦ “Екватор”: м. Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
  • Реєстрація за посиланням на неділю, 23 серпня (кожну дитину реєструйте окремо):
  • https://forms.gle/8VSXYs6vmgJ8RPxT7

Кількість місць обмежено.

У день проведення заходу зареєстровані учасники підходять до сцени ТРЦ «Екватор» та отримують на стійці реєстрації браслет учасника, щоб взяти участь у розважальній програмі у ДРЦ «Мультіпарк» та отримати спеціальний подарунок від ТРЦ «Екватор» і ГО ЛІТЕКО

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З собою необхідно мати довідку ВПО дитини (можна показати у Дії)

Публічний захід буде супроводжуватись фото- і відеозйомкою, участь в якій підтверджує згоду на її здійснення.

Зверніть увагу!

Оскільки реєстрація на захід здійснюється завчасно, просять після запису одразу додати подію до свого календаря або встановити нагадування. Звертають увагу, що додаткових індивідуальних нагадувань про захід не надсилатимуть.

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Якщо після реєстрації ваші плани зміняться і ви не зможете бути присутніми, будь ласка, повідомте особисто @Marina13010. Це дасть можливість запросити на ваше місце іншого учасника.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

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