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Тег:
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Допомога до школи 2026: як отримати до 2000 грн від фонду

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Журналіст
Допомога до школи 2026: як отримати до 2000 грн від фонду

Допомога до школи 2026: Благодійний фонд оголосив про старт щорічної ініціативи, у межах якої діти з вразливих категорій можуть отримати необхідні речі до школи на суму до 2 000 гривень. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надав інформацію

Інформацію надав Благодійний фонд «GRP HELP»

Допомога до школи 2026: хто може отримати

Допомога призначена виключно для представників таких груп:

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  • внутрішньо переміщені особи (ВПО) з гарячих точок або ті, хто досі проживає на цих територіях;
  • малозабезпечені діти;
  • діти з вадами здоров’я;
  • діти-сироти.

Допомога до школи 2026: як працює ініціатива

  • Заповнення анкети: батьки або представники закладів, які опікуються дітьми, мають вірно заповнити анкету.
  • Фото з листом: до заявки потрібно додати фото дитини з листом, у якому чітко вказані імʼя, вік та необхідні шкільні потреби.
  • Документи: обов’язково слід прикріпити підтверджувальні документи.
  • Публікація та виконання: після перевірки всі фото публікуються на сторінці фонду в Instagram, де небайдужі благодійники обирають листи та відправляють подарунки напряму поштою.

Допомога до школи 2026: важливі умови

Кількість допомоги обмежена, проте фонд докладатиме зусиль, щоб закрити якнайбільше дитячих листів. Обов’язковою умовою для отримувачів є надання фотозвіту після отримання посилки.

Допомога до школи 2026: реєстрація

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

Увага! Якщо на той момент, коли ви читаєте цей матеріал, форма вже закрита, значить кількість заявників досягла максимуму або сплив термін подачі заявок. На момент публікації нами матеріалу на цьому сайті форма була відкритою!

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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