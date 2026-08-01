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Тег:
деДопомогаІвано-Франківськ

Стартує реєстрація на грошову допомогу від ООН в одній із областей: з понеділка починаються виїзди мобільних груп

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Журналіст
Стартує реєстрація на грошову допомогу від ООН в одній із областей: з понеділка починаються виїзди мобільних груп

Стартує реєстрація на грошову допомогу від ООН в одній із областей України. Вже з понеділка – виїзди мобільних груп. Розповідаємо, де працюватимуть благодійники, хто та як зможе отримати кошти.

Хто надає допомогу

Допомогу надає УВКБ ООН. Реєстрацію проводить БФ «Право на захист».

Де стартує реєстрація на грошову допомогу від ООН

Реєстрація стартує на Івано-Франківщині.

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Де відбудеться перший прийом

У понеділок реєстрація мобільною групою на грошову допомогу від УВКБ ООН буде відбуватися у м. Калуш.

  • м. Калуш
  • вул. Євшана, 9 (місцевий УСЗН)
  •  03 серпня (понеділок) 2026 року
  • Години роботи з 11:00 до 15:00 (з перервою на обід з 12:00 до 12:30)

Прийом відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом

Хто може звернутися за допомогою

Ви можете звертатися до наших пунктів збору даних, якщо ваша родина:

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  • ВПО (за останні 45 днів), які залишили домівки через загрозу життю, обстріли або обов’язкову евакуацію.

або

  • ВПО (від 46 днів до 6 місяців), які перемістилися через війну.

або

  • Люди, які повернулися додому (після вимушеного переміщення по Україні або з-за кордону). Умова: повернення відбулося впродовж останніх 12 місяців та не раніше 3 місяців.

Основні критерії відбору (для категорій 2 та 3):

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  • Дохід не перевищує 8 300 грн на одного члена родини на місяць.

ТА

  • Враховується близькість до лінії фронту та умови проживання, та склад родини, та вразливості.

Важливо

Ви можете звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання пройшло понад 3 місяці.

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Як зареєструватися на отримання допомоги

Які документи мати з собою (оригінали):

  • Паспорт.
  • Податковий номер (ІПН).
  • Довідка ВПО (або інше підтвердження переміщення).
  • Свідоцтво про народження дітей.
  • Банківська картка голови домогосподарства (номер рахунку IBAN).
  • Документи, що підтверджують інвалідність чи опіку.

Важливо: присутність усіх членів родини на пункті реєстрації є обов’язковою!

(Для маломобільних людей та дітей до 3 років реєстрація можлива за оригіналами документів при наявності медичної довідки).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми.

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Детальні умови: https://bit.ly/3Tgnpx5

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

Можливо, вам також буде цікаво: Червоний Хрест надає грошову допомогу постраждалим від війни (відео)

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× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

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