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Тег:
деДопомогаХеросн

Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Автор -
Журналіст
Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Стартувала нова допомога на Херсонщині. Зараз триває реєстрація. Розповідаємо про цей проєкт.

Хто надає допомогу

Допомога надається БО «Щедрик» у співпраці з Acted у межах Консорціуму ABA за підтримки Гуманітарного фонду для України. Консорціум ABA – це партнерство міжнародних гуманітарних організацій Acted та Nonviolent Peaceforce (NP), очолюване Данською радою у справах біженців (DRC)

Хто надав інформацію

Інформацію надав БО «Щедрик».

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Що передбачає нова допомога на Херсонщині

У рамках ініціативи надаватимуть набори засобів спеціалізованої та загальної гігієни, а також грошову допомогу.

Де саме реалізується проєкт

Проєкт реалізується у місті Херсон і селі Степанівка.

Хто може отримати допомогу

Допомога надається для:

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  • Осіб з інвалідністю І-ІІ групи
  • Маломобільних осіб (що потребують спеціалізованих засобів догляду та гігієни)
  • Осіб із важкими хронічними захворюваннями (що потребують спеціалізованих засобів догляду та гігієни)

Як відбувається реєстрація

Реєстрація відбувається безпосередньо в домівках одержувачів допомоги. У селі Степанівка фахівці БО «Щедрик» вже відвідали та зареєстрували перших мешканців громади.

Детальніше про види допомоги, критерії участі, необхідні документи та етапи реалізації – у каруселі нижче.

Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

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Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

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Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Стартувала нова допомога на Херсонщині: гроші і засоби гігієни

Контактна інформація

Отримати додаткову інформацію:

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  • 0800 337 845
  • shchedrykuk@gmail.com

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

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