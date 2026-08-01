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Одноразова грошова допомога на паливо: триває прийом заявок, хто, скільки і як може отримати

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Журналіст
Одноразова грошова допомога на паливо: триває прийом заявок, хто, скільки і як може отримати

Українцям надаватиметься одноразова грошова допомога на паливо. Це може бути або субсидія на паливо на опалювальний сезон 2026/2027 років, або виплата від благодійників.  Розповідаємо про цю допомогу, хто, як і скільки коштів може отримати  на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Хто надає допомогу

Допомогу надають держава і міжнародні благодійні організації.

Хто надав інформацію

Інформацію надав Пенсійний фонд України.

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Одноразова грошова допомога на паливо від держави: для кого, скільки, як оформити

Хто може отримати

Ця державна підтримка допомагає домогосподарствам, які опалюють житло дровами, вугіллям, брикетами чи іншим твердим паливом, частково компенсувати витрати на його придбання.

Право на житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива мають домогосподарства, які:

  • проживають у житловому приміщенні, обладнаному пічним опаленням або кухонним вогнищем на твердому паливі;
  • не користуються централізованим опаленням;
  • не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.

Субсидія призначається як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства, які законно проживають на території України.

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На який період призначається субсидія?

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива:

  • надається один раз на календарний рік;
  • виплачується одноразово на один опалювальний сезон.

Водночас, домогосподарство має право на житлову субсидію для оплати житлово-комунальних послуг (електроенергію, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивіз сміття тощо).

Як визначається розмір субсидії?

Розмір житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розраховується індивідуально з урахуванням сукупного доходу домогосподарства за попередній календарний рік.

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Норми та суми допомоги для призначення субсидії  у 2026 році:

  • мінімальна норма забезпечення твердим паливом становить 2 тонни на одне домогосподарство (сума допомоги – 9 205,14 грн);
  • норма забезпечення скрапленим газом залежить від кількості людей у домогосподарстві: з однієї-двох осіб можуть отримати 2 балони (сума допомоги – 920,52 грн), сім’ї з трьох-чотирьох осіб – 3 балони (1 380,78 грн), якщо в родині п’ять і більше людей – 4 балони (1 841,04 грн).

Як отримати допомогу від держави

Які документи необхідно подати:

  • заяву про призначення житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати всіх членів домогосподарства.

У разі потреби додатково подається: договір оренди житла, договір про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

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Подати заяву можна:

  • онлайн (найзручніший спосіб) через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua із застосуванням кваліфікованого електронного підпису КЕП або BankID;
  • особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • до ЦНАП/органів місцевого самоврядування.

Для отримання житлової субсидії на придбання твердого та рідкого пічного палива на опалювальний сезон 2026/2027 необхідно подати заяву до 31 грудня 2026 року.

Допомога від міжнародних організацій

У 2026 році місцевими органами управління за місцем проживання розпочато та триває прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива на опалювальний сезон 2026/2027 за фінансової підтримки міжнародних організацій.

Скористатися такою підтримкою можуть мешканці прифронтових областей України (Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської).

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Розмір грошової допомоги: 19 400 грн.

Подати заяву можна: особисто до органів місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем фактичного проживання.

Важливо!

Органи Пенсійного фонду України не призначають та не виплачують житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі отримання особою міжнародної грошової допомоги на ці ж потреби на період опалювального сезону 2025/2026.

При цьому право на житлову субсидію для оплати житлово-комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, вивезення побутових відходів тощо) зберігається незалежно від обраного виду допомоги на придбання твердого палива.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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